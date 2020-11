Die Österreichische Post hat Anfang November ihr Digital-Angebot um ein Info- und Vergleichsportal erweitert.

Information: Wer sich noch für kein konkretes Produkt entschieden hat, findet im Menüpunkt "Unser Sortiment" eine große Übersicht am Markt verfügbarer Artikel. Das Angebot erstreckt sich von Elektro- und Elektronikprodukten über Baumarktware bis hin zu Sportbekleidung.

Preisvergleich: Wer genau weiß, welches Produkt er will, findet über den Preisvergleich das günstigste Angebot. Bei diesem Service arbeitet "daskuvert.at" mit der etablierten Vergleichsplattform Geizhals zusammen.

Deals: Dieser Menüpunkt widmet sich Aktionen, Extra-Rabatten und preisreduzierten Produkten.

Stories: Redaktionell aufbereitete Informationen aus den Bereichen Gesundheit, Haus & Garten, Freizeit, Kochen et cetera liefern praktische Tipps fürs Leben.





Mit einer Reichweite von 44 Prozent und rund 2,8 Millionen Nutzern ist "Das Kuvert" der Österreichischen Post ein Fixpunkt in der heimischen Werbelandschaft. Ergänzend dazu lancierte das Unternehmen nun die Plattform "daskuvert.at", die folgende vier Hauptfunktionen bietet:"Das digitale Kuvert ergänzt ideal andere digitale Lösungen, wie zum Beispiel unseren Aktionsfinder mit mehr als 250.000 Usern. Davon profitieren nicht nur Endkunden, sondern der gesamte österreichische Handel, der auf effiziente Werbelösungen aus österreichischer Hand zugreifen kann", so Walter Oblin, Vorstand Brief & Finanzen der Österreichischen Post.