Durch den Erwerb der Prospecto Group steigt Offerista in neuen Märkten ein.

Der größte Anbieter für digitales Handelsmarketing im deutschsprachigen Raum wächst weiter: Offerista fusioniert mit der Prospecto Group, die digitale Marketing-Lösungen für Mittel- und Osteuropa anbietet. Zu den 16 von der Prospecto Group betreuten Ländern gehören auch Ungarn, Rumänien und Bulgarien, wo das Unternehmen den Hauptsitz hat. Von der Zentrale in Sofia sowie von den Büros in Budapest und Bukarest aus werden insgesamt 100 Retail-Kunden betreut. Offerista übernimmt die Standorte und führt sie zusätzlich zu den eigenen in Berlin, Essen, Wien und Paris."Nach der Übernahme des österreichischen Unternehmens wogibtswas.at GmbH im Jahr 2018 freuen wir uns auf den Zusammenschluss mit der Prospecto Group und den weiteren erfolgreichen Ausbau neuer Märkte, um insbesondere unseren Kunden noch bessere Lösungen mit noch größerer Reichweite bieten zu können", sagt Benjamin Thym, Geschäftsführer der Offerista Group.Dem fügt Prospecto Gründer und weiterhin CEO Oggy Popov hinzu: "In den letzten Jahren ist die Prospecto Group in Zentral- und Osteuropa mit über 100 Einzelhändlern und Marken immens gewachsen. Mit der Offerista Group haben wir einen Partner mit einer starken Vision gefunden und sofort die Vorteile der Zusammenführung unserer Teams und Leistungen zu einer größeren Gruppe mit größerem Netzwerk und mehr Ressourcen erkannt. Die Akquisition ist auch eine wunderbare Anerkennung für die Arbeit, die unser Team geleistet hat."Durch die Übernahme hat Offerista nun eine Reichweite von 39,5 Millionen Konsumenten.