Die Offerista Group Austria arbeitet mit dem Handelsverband zusammen, um den heimischen Handel mit innovativen Lösungen zu versorgen.

Im Zentrum der Kooperation steht die Digitalisierung der heimischen Handelslandschaft. Die Offerista Group und der Handelsverband werden hierfür gemeinsame Wege beschreiten, so bündeln die Partner ihre Kommunikationskanäle und die Zusammenarbeit bei Veranstaltungen ist geplant. Ein Schwerpunkt wird in den Studien und Umfragen liegen.

Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will zur Kooperation: "Unser Ziel ist es, unsere Mitglieder in allen Bereichen zu unterstützen und ihnen ein umfassendes Service zu bieten. Wenn jemand den Handel so gut kennt wie die Marketingexpertinnen und -Experten der Offerista Group Austria, ist das für beide Seiten eine optimale Win-win-Situation, von der auch unsere Mitglieder profitieren."

Dem fügt Oliver Olschewski, CEO der Offerista Group Austria, hinzu: "Die letzten elf Monate waren für die gesamte Branche sehr herausfordernd. Offerista Group Austria ist als Retail Marketing Network nicht nur Partner des Handels, sondern uns liegt dieser sehr am Herzen. Gemeinsam mit dem Handelsverband können wir hier künftig noch bessere Synergien erzielen. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft und auf die künftige Zusammenarbeit."