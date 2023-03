Onlineshop: Hofer weitet Liefergebiet aus

Der Hofer Lieferservice ist ab Ende März in mehr als 35 Orten verfügbar.

Diskonter Hofer bietet den Wienerinnen und Wienern seit 2021 seinen Lieferservice für Online-Einkäufe. Seit 2022 kommen auch umliegende Gebiete, wie z.B. Klosterneuburg, Mödling, Vösendorf und Perchtoldsdorf, in den Genuss dieses Services. Im März geht die Ausweitung des Liefergebiets in die nächste Runde: Hofer liefert bis Monatsende in Kooperation mit Roksh auch an Kund:innen in über 35 weiteren Gemeinden im Großraum Wien. Der Ausbau erfolgt dabei in drei Stufen zu verschiedenen Stichtagen.