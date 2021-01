Otto Group: Wachstum beim Onlinegeschäft

Die Otto Group schließt das Geschäftsjahr 2020 mit 10 Milliarden Euro Onlineumsätzen ab, auf den Heimatmarkt Deutschland entfallen davon 6,9 Milliarden Euro.

Mit 28. Februar endet für die Otto Group das Geschäftsjahr 2020, in dem laut Prognosen 1,9 Milliarden Euro mehr erwirtschaftet wurden als im Jahr davor - ein Plus von 23 Prozent gegenüber den 2019 umgesetzten 8,1 Milliarden Euro. Auch in Deutschland fällt das Wachstum ähnlich stark aus, hier nahm der E-Commerce um 22 Prozent zu und die Umsätze stiegen von 5,7 auf 6,9 Milliarden Euro. Als wesentliche Treiber dieser positiven Entwicklung sieht die Otto Group dabei die konsequente Digitalisierung der Geschäftsmodelle der eigenen Konzernunternehmen und der entsprechenden Vertriebskanäle sowie das veränderte Einkaufsverhalten aufgrund der Corona-Pandemie.

Sebastian Klauke, Konzern-Vorstand E-Commerce, Technologie, Business Intelligence und Corporate Ventures: "Wir haben die Otto Group in den vergangenen Jahren sehr konsequent und erfolgreich digital transformiert – auf allen Ebenen und Vertriebskanälen. Damit haben wir die Basis für die wirklich erfreulichen Zahlen im E-Commerce gelegt."

Für das neue Plattformmodell konnte das Unternehmen im vergangenen Jahr über 1.000 Partner gewinnen. Bei der Anzahl der Kunden gab es auch ein merkbares Plus: Mit 9,4 Millionen Nutzern verzeichnet man ein Plus von fast 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders gut läuft die Kategorie der Heimelektronik, bei den Wearables - also Smartwatches und vergleichbare Produkte - gab es ein Wachstum im dreistelligen Prozentbereich. Auch Textilien und Möbel werden als starke Kategorien genannt.

Der konzerneigene Zusteller Hermes Germany hat im Zuge des Weihnachtsgeschäftes (Oktober bis Dezember) zudem eine Rekordmenge von 126 Millionen Sendungen zugestellt - ein Plus von 25 Prozent gegenüber 2019. Für das kommende Geschäftsjahr plant die Otto Group weitere signifikante Investitionen in die eigene Technologie. Insgesamt ist ein dreistelliger Millionenbetrag vorgesehen, um die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Das Gesamtergebnis des Konzern-Geschäftsjahres 2020/21 wird die Otto Group auf ihrer Bilanzpressekonferenz im Mai verkünden.