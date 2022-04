Post AG: Fünf Jahre shöpping.at

Der 2017 gestartete Onlinehändler verzeichnet mittlerweile 2.000 Händler. Zum Jubiläum steht eine Qualitäts-Offensive an.

Den Start hat der heimische Versandhändler damals mit 60 Anbietern und 500.000 Produkten hingelegt - mittlerweile ist das Angebot auf drei Millionen Artikel gestiegen. Auch mit den Nutzerzahlen ist man zufrieden, es wird von "monatlich mehreren hunderttausend" gesprochen. Robert Hadzetovic, Geschäftsführer von shöpping, zur Relevanz der Plattform: "In Österreich kommen 70 bis 80 Prozent aller E-Commerce-Pakete aus dem Ausland, damit stehen wir in Europa an der Spitze. Andere Länder zeigen, dass der nationale Handel sehr wohl konkurrenzfähig ist und selbst zu einem starken Player werden kann. Diesen Trend haben wir bereits vor fünf Jahren erkannt und daher erfolgreich einen rot-weiß-roten Online-Marktplatz für heimische Händler gegründet."