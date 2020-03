Der Online-Marktplatz shöpping.at wird monatlich bereits von mehr als 600.000 Österreichern genutzt.

Aufgrund der Coronabedingten Schutzmaßnahmen der Bundesregierung für Bürger und Händler verzeichnete shöpping.at, der Online-Marktplatz der Post, einen Boom in punkto Nachfrage an heimischen Produkten. Die Zugriffszahlen und auch der Umsatz haben sich mehr als vervierfacht. „Wir stellen fest, dass gerade in diesen schwierigen Zeiten die österreichischen Konsumenten verstärkt auf das breite Online-Angebot österreichischer Händler zurückgreifen und dabei gleichzeitig umweltbewusst und regional einkaufen wollen“, so Robert Hadzetovic, Geschäftsführer von shöpping.at über die derzeit stark steigende Nachfrage am Online-Marktplatz shöpping.at.Auch die Anfragen von interessierten Händlern haben in den letzten Tagen neue Rekordwerte erzielt. Aktuell sind mehr als 600 heimische Händler mit über zwei Millionen Produkten auf der Plattform vertreten. 300 weitere Händler sind aktuell im Registrierungsprozess.