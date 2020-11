Ab sofort bietet myProduct.at einen Teil der über 8.000 Produkte von rund 500 österreichischen Kleinproduzenten auch direkt auf shöpping.at an.

Die Österreichische Post und die Kastner Gruppe machen mit ihren Online-Plattformen neuerdings gemeinsame Sache. Dabei wird ein Teil des myProduct-Sortiments künftig auch auf shöpping.at angeboten. Außerdem wird es einen neuen Service geben, bei dem shöpping.at Kleinproduzenten, die an E-Commerce interessiert sind, an myProduct.at weitervermittelt. Damit erhalten auch kleine Herstellerbetriebe eine umfassende Betreuung und die Möglichkeit, ihre Produkte auf dem Online-Marktplatz der Österreichischen Post zu vertreiben."Unsere neue Kooperation gibt Kleinproduzenten die Möglichkeit, ihre handgefertigten, hochqualitativen Erzeugnisse auch auf einem breiten Online-Marktplatz zu vertreiben. Damit können Kundinnen und Kunden von shöpping.at auf eine Vielzahl an neuen Produkten zugreifen, vom selbstgebrauten Bier bis zum Bauernbrot, von der Honigseife bis zum Zirbenkissen", sagt Robert Hadzetovic, Geschäftsführer von shöpping.at und erklärt weiter: "Mit myProduct.at haben wir eine wichtige strategische Partnerschaft geschlossen, die der Zukunft von shöpping.at einen weiteren Baustein hinzufügt. Ich freue mich, einen heimischen Händler gefunden zu haben, der sein Vollsortiment über unseren Marktplatz anbietet."Mit der Zusammenarbeit möchte man unter anderem den Umstand ändern, dass mehr als die Hälfte der von Österreichern getätigten Ausgaben von online Einkäufen ins Ausland zu den großen E-Commerce-Plattformen gehen, wie unlängst eine Studie des Handelsverbandes Österreich gemeinsam mit der KMU Forschung Austria zeigte. "Ein Umstand, den wir so nicht länger stehen lassen möchten. Bei myProduct.at haben wir unglaublich tolle regionale Sortimente, die von österreichischen Kleinproduzenten mit viel Liebe und Handarbeit hergestellt werden. Mit dieser Kooperation möchten wir diese heimischen Gustostückerl einem noch breiteren Publikum zugänglich machen und so regionale Wertschöpfung und Arbeitsplätze sichern", erklärt myProduct.at-Geschäftsführer Rainer Neuwirth.myProduct.at wurde 2009 als Online-Bauernmarkt gestartet. Mittlerweile hat sich die Plattform der Kastner-Gruppe zur Einkaufs- und Informationsplattform für österreichische Kleinproduzenten entwickelt. Landwirtschaftsbetriebe, Winzer, Brauereien und Manufakturen liefern ihre Erzeugnisse bei myProduct.at ein, der E-Commerce-Anbieter erstellt Produktfotos und -beschreibungen und übernimmt Lagerung, Kommissionierung und Versand bis hin zur Verrechnung. Ein Teil der über 8.000 Produkte von rund 500 österreichischen Kleinproduzenten sind nun direkt auf shöpping.at abrufbar. Im Zuge der neuen Kooperation werden neben den Produkten von myProduct.at zukünftig zudem noch rund 60.000 Artikel aus dem Kastner-Sortiment auf shöpping.at angeboten: Lebensmittel, Haushaltswaren und Hygieneartikel sind damit ebenfalls in großer Auswahl auf dem Online-Marktplatz erhältlich.