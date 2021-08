Rohlik: Knuspr.de startet in Deutschland

Was in Österreich als Gurkerl.at funktioniert, startet nun in Deutschland als Knuspr.de.

Nachdem der tschechische Online-Lebensmittelhändler Rohlik in Österreich als Gurkerl.at gestartet ist, wird nun die Expansion mit einem deutschen Ableger fortgesetzt.

In München startet Knuspr.de den Betrieb, am Prinzip - Lebensmittel- und Nonfood-Lieferungen innerhalb eines wählbaren Zeitfensters - ändert sich nichts. Im Winter 2021 wird Frankfurt als nächste Stadt beliefert, für kommendes Jahr sind die Starts in Hamburg, Dortmund und Köln geplant. Mit dieser Expansion werden mehr als 15 Millionen neue potenzielle Kunden erreicht.

"Anfang März haben wir unsere erste Finanzierungsrunde bekannt gegeben und haben 190 Millionen Euro aufgebracht. Drei Monate später haben wir weitere 100 Millionen Euro beschaffen und haben Einhorn-Status erlangt. Diese Investitionen demonstrieren das Vertrauen unserer Investoren in das starke Wachstum der Rohlik-Gruppe", erklärt Tomáš Čupr, Gründer und CEO der Rohlik-Gruppe, und fügt hinzu: "Wir werden als europäische Firma angesehen, die dazu fähig ist, rasch in den sehr herausfordernden westeuropäischen Märkten zu expandieren. Das zusätzliche Kapital hilft uns, schneller zu wachsen als ursprünglich geplant und treibt die Entwicklung und Expansion in neue Märkte, die technische Entwicklung von unseren Distributionszentren und die perfekte Implementierung von Innovation innerhalb der ganzen Firma voran. Und es erlaubt uns die besten Leute an Bord zu holen. Rohlik will es Menschen in Europa ermöglichen, besser zu essen und glücklichere Leben zu führen. In der nahen Zukunft werden wir nach Rumänien, Italien, Frankreich und Spanien expandieren, um ein führender europäischer Player zu werden."