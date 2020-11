Über 2.000 Myflexbox-Fächer werden Händlern bis Jahresende kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Salzburg AG stellte kürzlich ihre Smart-Locker-Lösung Myflexbox vor, die nun auch auf Parkplätzen vor mehreren Lidl-Filialen platziert sind. Über Myflexbox können Paket-Zustellungen und Retouren rund um die Uhr kontaktlos abgewickelt werden. Um regionale Händler in der Vorweihnachtszeit zu unterstützen, kündigt das Unternehmen nun an, die Fächer bis Jahresende kostenlos zur Verfügung zu stellen. In Summe sind das über 2.000 Fächer in Abholstationen der Salzburg AG in Wien, Salzburg und Klagenfurt, die bis Jahresende kostenlos genutzt werden können.

Die smarten Schließfächer werden bereits von vielen österreichischen KMUs verwendet, darunter auch Händler aus dem Elektronik- und Getränkebereich, die so den Einstieg in den Versandhandel unkompliziert schaffen.