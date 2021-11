shoptimizer: Direkter Draht zum Kunden-Handy

Das Salzburger Start-up shoptimizer bietet eine unkomplizierte und schnelle Möglichkeit, die Seiten des Händlers auf das Smartphone zu bringen.

Einfach, aber gut. Dieses Motto gilt für die Idee hinter dem shoptimizer. Denn ein kleines Designerstück stellt binnen Sekunden eine Verbindung zu den Internet-Kanälen eines Unternehmens her und vernetzt so Kunden, Gäste und Besucher im Geschäft mit dessen Online-Auftritt oder Social-Media-Accounts. Dazu muss der Kunde nur kurz sein Smartphone an den shoptimizer halten, sofort öffnet sich auf seinem Handy ein Browser und leitet auf die gewünschte Unternehmensseite weiter.