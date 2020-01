Tchibo/Eduscho: Abholbereit in zwei Stunden

Tchibo/Eduscho optimiert das eigene Cross-Channel-Konzept, damit Kunden schnellstmöglich zum Wunschartikel kommen.

Um die Synergien zwischen stationärem und Online-Handel zu stärken, setzt Tchibo/Eduscho nun auf raschen Service bei Click&Collect-Bestellungen. Das Prinzip ist simpel, wie Tchibo Geschäftsführer Harald J. Mayer erklärt: "Der Kunde wählt im Online-Shop seinen Lieblingsartikel aus, prüft selbstständig den Filialbestand in Echtzeit und reserviert das Produkt direkt in seiner Wunsch-Filiale. Innerhalb von nur zwei Stunden verständigen wir den Kunden per E-Mail, dass der Artikel abholbereit ist."Die bestellten Artikel werden 48 Stunden lang reserviert, die Bezahlung erfolgt vor Ort. Durch die Kombination soll mehr Übersicht zur Produktverfügbarkeit geschaffen werden, ohne dem Kunden die Möglichkeit zu nehmen, die bestellten Produkte am Standort selbst zu begutachten.