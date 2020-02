Christian Dusek/Billa

Billa arbeitet für Billa Scan & Go mir Wirecard und wirecube zusammen, wie das Zahlungsdienstleistungsunternehmen jetz bekannt gibt. Über die App können Kunden Produkte nicht nur selbst am eigenen Handy scannen, sondern dank der integrierten Zahlungslösung von Wirecard diese auch direkt in der App bezahlen.