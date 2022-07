Das kostenlose Wissensportal Quickstart Online soll Unternehmen beim Einstieg in den Online-Handel helfen. Die Zusammenarbeit präsentierte Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich, beim 4Gamechangers Festival.

"Wie bringe ich meine Produkte online an meine Kunden?" Um dieser zentralen Frage vieler kleinerer Händler in Österreich nachzugehen, aber auch alle rechtlichen, organisatorischen und fachlichen Details überfordern viele und bremen den e-Commerce einstieg. Um genau hier und bei der Entwicklung einer eigenen Online-Vertriebsstrategie Hilfestellung zu bieten, wurde die E-Learningplattform Quickstart Online im September 2020 vom Deutschen Handelsverband (HDE), der Initiative "Händler helfen Händlern" und Amazon ins Leben gerufen. Seither wurden bereits über 20.000 Unternehmerinnen und Unternehmer, und solche, die es noch werden möchten, geschult. Mit Unterstützung der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), der Versandplattform checkrobin und dem österreichischen E-Commerce Gütesiegel Gütezeichen.at wird Quickstart Online ab sofort auch Know-how gezielt für heimische KMU anbieten, beispielsweise zur Erschließung neuer Exportmärkte.

"Österreich ist ein schönes Binnenland, aber als Absatzmarkt für viele Nischen zu klein. Mit Deutschland liegt eine riesige potentielle Exportdestination direkt vor unserer Haustür. Diese Chance sollten lokale Unternehmen nutzen", sagt Klaus Forsthofer, Gründer der Salzburger E-Commerce Agentur MarktPlatz1 und Experte bei Quickstart Online. "Als Interessensvertretung für alle Handelsbetriebe in Österreich wissen wir, wie wichtig es gerade für KMUs ist, die Chancen des E-Commerce zu nutzen. Als Ergänzung zu unserem eigenen Aus- und Weiterbildungsangebot unterstützen wir Quickstart Online daher gerne mit unserem Know-how und vermitteln Expertenwissen", ergänzt Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich.Quickstart Online ist für Unternehmerinnen und Unternehmer geeignet, die durch einen eigenen Webshop oder beispielsweise die Präsenz auf Marktplätzen wie Amazon zusätzliches Wachstum erzielen wollen. Neben 1:1 Live-Coachings mit Experten bietet die Plattform Inhalte, die speziell auf die Bedürfnisse österreichischer KMU zugeschnitten sind. "Ich möchte Onlinehändler dabei unterstützen, Vertrauen und Sicherheit für ihr Online-Angebot und damit für ihre Kunden aufzubauen", sagt Thorsten Behrens, Geschäftsführer des Österreichischen E-Commerce-Gütezeichens, der sein Wissen in den Kursen "Rechtliche Hürden im Online-Shop – beim Verkauf nach Österreich" und "Konsumenten-Studie: Vertrauen und Sicherheit im E-Commerce - was sich Kund:innen erwarten" an die Unternehmer weitergibt."Die Corona-Pandemie hat viele Händler unverschuldet in große Schwierigkeiten gebracht. Die Vielfalt des Handels ist aber wichtig für eine breite Auswahl an Produkten und die Lebensqualität aller. Quickstart Online bietet hierfür hilfreiche Ressourcen", erklärt Marlene Schöllhuber, Amazon Country Lead für Österreich. Das Wissen richtet sich sowohl an bisher ausschließlich stationär agierende Handelsbetriebe, als auch bereits E-Commerce Erfahrene.Für ein möglichst breites Angebot an wertvollen Inhalten wurde das Wissen von Profis aus verschiedenen Fachbereichen zusammengetragen. Die Vielfalt der Coachings beinhaltet alle wichtigen Punkte im Online-Handel und reicht von Basiswissen für die ersten Schritte im E-Commerce über rechtliche Grundlagen, Versandlösungen oder Internationalisierung bis hin zu Online-Marketing, das in Onlinekursen und Live-Onlineseminaren vermittelt wird. Quickstart Online wird regelmäßig um neue, aktuelle Inhalte ergänzt.