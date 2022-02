unito/Simon Möstl/ONLOPH

Harald Gutschi, Sprecher der Geschäftsführung der UNITO GmbH (Otto, Universal, Quelle u.a.) mit Sitz in Graz.

Nach einem kräftigen Plus im ersten Corona-Jahr konnte Otto im Vorjahr in Österreich nur noch um 3 Prozent zulegen. Dafür zogen die Textil-Umsätze kräftig an. Im Jubiläums-Jahr 2022 will der Versender aber wieder deutlich zweistellig wachsen, kündigt Geschäftsführer Harald Gutschi im Interview an.