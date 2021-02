Christoph Teller, Vorstand des Instituts für Handel, Absatz und Marketing an der Johannes Kepler Universität in Linz.

Über die Transformation von Merkur zu Billa Plus sprach cash.at mit Univ.Prof. Dr. Christoph Teller, dem Vorstand des Instituts für Handel, Absatz und Marketing an der Johannes Kepler Universität Linz. Teller bezeichnet den Schritt als extrem mutig.

Herr Professor Teller, was haben Sie sich gedacht, als Sie lesen haben, dass die Verbrauchermarktkette Merkur ab April in Billa Plus umbenannt wird?