BMK: "Man macht sich nicht immer nur Freunde"

Bundesministerin Leonore Gewessler: "Auf einem kaputten Planeten gibt es kein gesundes Wirtschaften mehr."

Leonore Gewessler ist Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Im großen CASH-Politik-Interview spricht sie über die Möglichkeiten einer Nachbesserung beim Energiekostenzuschuss, Sparmaßnahmen und den Fahrplan fürs Einwegpfand.

CASH: Die Lebensmittelindustrie wartet dringend auf die Förderungsrichtlinien. Derzeit werden alle Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien als "Nebelfahrt" bezeichnet.

Leonore Gewessler: Das muss man differenzieren: Die Förderungsrichtlinien für Energieeffizienz gibt es. Mit der Umweltförderung unter www.umweltfoerderung.at haben wir für Betriebe insgesamt ein sehr breites Förderangebot. Wir haben sie jetzt noch um einen "Raus aus Gas"-Bonus aufgestockt. Die ersten Fördercalls nach dem neuen EAG sind schon gestartet. Die Verordnung, die die technische Umrüstung auf andere Energieträger im Notfall einer Gasmangellage vorschreibt, ist noch in Verhandlung. Das Verordnung zum Gasdiversifizierungsgesetz ist gerade in Abstimmung mit der EU-Kommission.

Der Handel moniert, dass die Mehrheit der Händler keinen Energiekostenzuschuss erhalten wird und fordert eine Anpassung im nationalen Gesetz.

Zur Unterstützung für die energieintensiven Unternehmen, insbesondere KMU, darunter auch Handwerksbetriebe, finalisiert die Regierung derzeit die notwendige, rasche Hilfe, unter anderem durch den Energiekostenzuschuss. Hier wird nach Fertigstellung der Richtlinie die rasche Bewilligung der Förderung auf EU-Ebene angestrebt.

Apropos Energiekostenzuschuss: In der Handels- und Lebensmittelindustrie wächst der Unmut über die Details der Richtlinie, die Spar Handelsgesellschaft hat sich ja in einem offenen Brief an Sie und die gesamte Bundesregierung gewandt. Ein Kritikpunkt darunter – neben der Unverständlichkeit über die Förderabwicklung über AWS und nicht über das Finanzamt – ist die "grobe Benachteiligung von kompakt organisierten Unternehmensgruppen, fehlender Möglichkeit der Beantragung auf Betriebsebene, sowie der Förderobergrenze von 400.000 Euro pro Unternehmen". Das Unternehmen Spar sieht hier den EU-rechtlichen Rahmen nicht ausgenützt. Was ist Ihre Erklärung dafür?

Die entsprechenden Richtlinien werden durch das Arbeits- und Wirtschaftsministerium gerade erarbeitet. Ich bin mir sicher, dass mein Kollege Martin Kocher hier eine gut überlegte Entscheidung getroffen hat. Klar ist, dass all diese Maßnahmen auch mit den entsprechenden EU-Regelungen im Einklang stehen müssen. Hier nutzen wir den vollen Zeitraum aus, den uns die Kommission vorgegeben hat.