Christian Radl

Die gebürtige Steirerin Gabriele Lindner kam 2012 zu BP und baute dort das Konzept von Merkur inside auf. In ihr Aufgabengebiet als Convenience-Trading-Managerin fällt auch das gesamte gastronomische Angebot an den BP-Tankstellen.

CASH traf Gabriele Lindner, Convenience-Trading-Managerin bei BP Aus­tria, im Anfang August eröffneten Billa Now in Gerasdorf bei Wien und sprach mit ihr über Lebensmittelhändler als Zugpferde für Tankstellenshops, ­Sortimentsgestaltung und die wachsende Schar an Stammkunden.

CASH: Seit dem heurigen Sommer ist es deutlich ersichtlich, dass die Merkur-inside-Shops an den BP-Tankstellen sukzessive auf Billa Now umgebrandet werden. Wie kam es zu dieser Entsch