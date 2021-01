Egal, ob digital oder stationär – A1 setzt auf Konnektivität bei der Beratung. Wie dabei der Online-Shop mit dem Flagship-Store auf der Mariahilfer Straße verschmilzt, verraten CEO Marcus Grausam und CCO Consumer Natascha Kantauer-Gansch im CASH-Gespräch.

CASH: Sehr geehrter Herr Grausam, werte Frau Kantauer-Gansch, im A1-Flagship-Store auf der Mariahilfer Straße wurde ein neues Konzept umgesetzt – wie sieht dieses aus?

Marcus Grausam: Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung ist, um sowohl das Wirtschafts- als auch das private Leben aufrechtzuerhalten. Viele Aspekte der Digitalisierung sind in den neuen Store eingeflossen. So bieten wir ein neues Einkaufserlebnis, das das Beste aus beiden Welten bietet. Beratung vor Ort mit Vorzügen des stationären Handels gepaart mit digitalen Elementen. Dafür braucht es gut ausgebildete Mitarbeiter, daher haben wir die A1 Giga Academy gegründet.

Natascha Kantauer-Gansch: Bei der Konzeption des neuen Flagship Stores haben wir drei Ziele verfolgt: Für unsere Kunden ein neues Einkaufs- und Serviceerlebnis schaffen, das als Branchen-Benchmark fungiert, das Zusammenspiel zwischen digitaler und persönlicher Beratung kreieren und die Verkaufseffizienz steigern. Um all das zu erreichen, wurden im Vorfeld viele Kundeninterviews durchgeführt, um die unterschiedlichen Bedürfnisse zu verstehen. Vor dem Store-Fitting wurde das Konzept in einer Lagerhalle mit Karton umgesetzt und die sogenanntn "Customer Flow" mit Kunden optimiert. Was ist nun alles neu: Wir reduzieren die Wartezeit für Kunden durch eine Online-Buchungsmöglichkeit der Beratungstermine, die Produktpräsentation und Beratung wurde neu mit interaktiven Touchscreens und eigenen Beratungszonen gestaltet. Der Shop besteht aus unterschiedlichen Zonen, unterteilt in Smart Living, Handys und Zubehör, das "Guru-Center" für die Beratung, einen Checkout-Bereich im Stil einer Bar und einer Business-Ecke.

Auch im Onlinebereich wird das Service-Angebot ausgebaut. Wie kann man sich das vorstellen?

Grausam: Wir wollen Österreich digitalisieren und die erste Wahl fürs digitale Leben sein, dafür wird jährlich eine halbe Milliarde Euro in den Infrastruktur-Ausbau investiert. Die digitale Beratung macht bei dieser Strategie daher nur Sinn. Mit unserem Live-Shop haben wir einen Meilenstein gesetzt: Mitarbeiter beraten Kunden via Live-Chat. Es ist das klassische Beratungsgespräch, bloß angenehmer und flexibler. Das kommt bei den Kunden gut an.

Kantauer-Gansch: Die Frage, ob online- oder stationäre Beratung stellt sich einfach nicht mehr mit einem solchen Hybrid-Shop. Die digitalen Erfolgsrezepte lassen sich mittlerweile am POS umsetzen. Dazu zählen die Terminbuchungen online oder das Einchecken via App. Die A1 App hat bereits 750.000 einzigartige Nutzer pro Monat und das ist nicht der einzige wachsende digitale Kanal. Unser Service-Chat hat im vergangenen Jahr doppelt so viele Kunden wie 2019 serviciert und die Nutzung des Chat-Bots ist auch enorm gewachsen. Der Chat-Bot wird von 120.000 Konsumenten monatlich in Anspruch genommen.

„Am POS ist es wichtig, die Bedürfnisse schnell zu erkennen und den entsprechenden Service zu bieten.“ Natascha Kantauer-Gansch

Und wie werden die Mitarbeiter dafür geschult?

Kantauer-Gansch: In unserer A1 Giga Academy, eingebettet in die Filiale auf der Wiener Mariahilfer Straße, stehen sechs Übungsräume auf 300 Quadratmetern zur Verfügung. Ein Kernelement ist der A1 Übungs-Shop, in dem unter realistischen Bedingungen trainiert werden kann und eine 360-Grad-Videoanalyse hilft dabei, Abläufe zu verbessern. Wir trainieren drei Zielgruppen: Neue Mitarbeiter starten bei uns mit einem "Ready for Sales"-Kurs, der acht Wochen dauert, dann bieten wir bestehenden Verkäufern Aus- und Weiterbildungen und schließlich haben wir unsere "A1 Giganten", das sind absolute Fachleute auf ihrem Gebiet.

Viele Branchen haben durch Corona eine Beschleunigung des Online-Handels erfahren – wie sieht das für A1 aus?

Grausam: Die A1-Shops waren offen, da die Mobilfunker wie der LEH zur kritischen Infrastruktur zählen. Durch die gesunkene Mobilität der Österreicher haben wir einen deutlichen Kundenrückgang in einigen Shops bemerkt. Dort wurde das Personal reduziert und in den Live-Shops oder im Callcenter eingesetzt. Die Umsätze in den klassischen Kanälen sind um 30 bis 40 Prozent zurückgegangen, aber wir haben eine Steigerung in derselben Höhe im Onlinegeschäft gesehen.

Nun wollen Sie ja Handy-Neulinge sowie Tech-Enthusiasten in den Shop bringen – wie stellen Sie beide Kundentypen zufrieden?

Grausam: Die Zielgruppen liegen weit auseinander, aber als A1 haben wir die Markenkraft, um für beide präsent zu sein. Durch das modulare Konzept im Shop kommen beide Kundentypen auf ihre Kosten, das gelingt sehr gut. Zudem haben wir eine Partnerschaft mit der Post, wodurch wir österreichweit eine gute Flächendeckung haben und die Zielgruppen adressieren.

Kantauer-Gansch: Wichtig ist dabei auch, welche Informationen den Kunden zur Verfügung gestellt werden. Viele Kunden nutzen unsere Online Channels für die Erstinformation und besuchen dann den A1 Shop, um das Wunsch-Handy testen zu können, andere lassen sich vor Ort inspirieren. Am POS ist es daher wichtig, die Bedürfnisse schnell zu erkennen und den entsprechenden Service zu bieten.

Und welche Rolle spielt 5G für die Neugestaltung der Shops?

Grausam: Die höhere Bandbreite und die kürzere Reaktionsdauer des Netzwerks bietet vielen Kundenarten Vorteile. Vergangenes Jahr gab es noch wenige Endgeräte, da war es etwas für Early Adopters. Durch das Weihnachtsgeschäft kamen 5G-Geräte aller namhafter Hersteller auf den Markt, dadurch wird es für eine breitere Kundenschicht interessanter, weshalb die Produktpräsentation einen entsprechenden Stellenwert hat. Im Shop kann man die Vorzüge von 5G direkt ausprobieren: Alle A1 Shops haben ausgezeichnete 5G-Abdeckung.

Handys und Verträge sind für die Kunden Investitionsgüter – wie bringt man sie also öfter in den Shop als alle paar Jahre für ein neues Gerät?

Kantauer-Gansch: Durch neue Anforderungen wie Home-Office oder Home-Schooling wurden Upgrades für das Internet oder die Optimierung der WLAN-Reichweite plötzlich relevant. Eine Fach-Beratung ist da selbst für Kunden interessant, die ein entsprechendes Produkt bereits besitzen. Durch die unterschiedliche Nutzung unserer Produkte und Services entstehen immer wieder Fragen. Zudem bieten wir eine Bandbreite an Leistungen, die wir fortlaufend ausbauen – etwa die Kombination von Mobilfunk- und Internet-Tarifen oder modulare Sender-Pakete für A1 Xplore TV.

Bemerken Sie eigentlich unterschiedliche regionale Bedürfnisse?

Grausam: An sich ja, das ist aber in erster Linie eine Generationenfrage, die sich im Stadt-Land-Gefälle widerspiegelt. Tendenziell sind im ländlichen Gebiet die Kunden älter, wodurch es andere Bedürfnisse als im urbanen Gebiet gibt. Meine Kinder, die sind Anfang 20, wollen etwa alles online erledigen, das neue Handy vor dem Kauf aber schon einmal in der Hand haben. Unsere Guru-Services sind hingegen bei älteren Kunden sehr beliebt, da hier Funktionen erklärt und Handys eingerichtet werden. Durch die Verknüpfung von digitalen und stationären Kanälen können wir unsere Ressourcen unabhängig von der Präferenz der Kunden nutzen.

Glauben Sie, dass Aspekte der A1-Shops in anderen Branchen Anwendung finden könnten, besonders im LEH?

Kantauer-Gansch: Das Hybrid-Modell wäre sicher für die Bestellung von frischen Lebensmitteln interessant. Ein Echtzeit-Blick auf das Obst- und Gemüsesortiment wäre zum Beispiel eine mögliche Anwendung. Obwohl die Kundenreise digital beginnt, also etwa via Online-Flugblatt, möchten die Konsumenten die Produkte doch physisch anfassen – das ist bei Frischware nicht anders als bei Handys. Die Begleitung der Kunden auf diesem Weg wird in den kommenden Jahren ein wichtiger Wachstumsfaktor für viele Branchen sein.

Herr Grausam, Frau Kantauer-Gansch, danke für das Gespräch.