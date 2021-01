Die Interspar-Restaurants zählen – je nach Sichtweise – zu den größten Systemgastronomen Österreichs. Nur wissen das wenige, weil sich das Unternehmen gerne bedeckt hält. CASH bat den neuen Interspar-Gastronomieleiter Bernhard Kern zum Interview.

CASH: Herr Kern, wie läuft es aktuell in den Interspar Restaurants und Cafés?

Bernhard Kern: Mit dem Lock Down 2 haben wir die gesamte Gastronomie auf Take Away umgestellt. Mit den neuen Konzept, Speisen und Kaffee to go anzubieten, haben wir sehr schnell auf der neuen Situation reagiert und erfahren einen positiven Verlauf. Wir freuen uns, dass wir unseren Gästen diese Möglichkeit auch in der aktuellen Situation anbieten können.

Hindert die momentane Situation die Expansion oder anders gefragt, wie viele Restaurants und Cafés gibt es aktuell und wo befinden sich welche Projekte in der Pipeline?

Momentan betreiben wir 56 Restaurants, 16 Café Cappuccinos inklusive Maxi Markt, 1 Pasta und Café in Wien Mitte, das Take Away (Mini-Market) in Wien Floridsdorf sowie 2 Food Trucks. Auch wenn die aktuelle Situation nicht einfach ist, treiben wir die Expansion weiter voran. Ein besonderes Highlight wird in 2021 das neue À-la-Carte-Restaurant im Wiener ersten Bezirk, im Haus am Schottentor. Weitere neue Standorte für Interspar-Restaurants und Café Cappuccinos sind im Gespräch und wir freuen uns auf einige Umbauten in 2021.

Ihr Vorgänger Erwin Pils hat einmal gesagt, Interspar ist der größte gastronomische Nahversorger. Stimmt das noch und falls ja, wie werden Sie sicherstellen, dass das so bleibt?

Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Durch die strategische Planung mit Interspar haben wir die Möglichkeit, an frequenzstarken und ausgezeichneten Standorten platziert zu sein. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr rasant entwickelt. Darüber hinaus haben wir mit dem Interieur Wohlfühloasen geschaffen, verbunden mit guter, bodenständiger und ehrlicher Küche sind wir sozusagen "gleich ums Eck" und für jedermann erreichbar. Diesen Kurs verfolgen wir auch in der Zukunft, um weiterhin unsere Gäste von nebenan mit köstlichen Gerichten versorgen zu können.

Die Interspar-Gastronomie hat – das steht außer Zweifel – ihr Gesicht in den vergangenen Jahren gewaltig verändert, ist moderner, zeitgeistiger geworden. Wo geht die Reise hin, was haben Sie diesbezüglich vor?

Die Wurzeln der Interspar Gastronomie sind gesund und stark – somit eine gute Basis noch vieles darauf zu setzten. Die Essgewohnheiten haben sich in den letzten Jahren stark verändert, so auch – und das erleben wir gerade heute – die Möglichkeit, Essen praktisch, rasch und unkompliziert "on the move" zu genießen sowie auch den Aspekt von Home Delivery. Mit den Schmankerl Buffets, unseren Gemüsebuffets bieten wir leichte Küche an. Die Früchtebar einen leichten Snack zwischendurch - das sind alles Elemente, die es früher noch nicht gegeben hat.

Wir sehen in neuen Ernährungsentwicklungen und Gästeanforderungen eine Chance, der wir uns gerne annehmen und stellen. Wir werden uns auf keinen Fall gegenüber neuen Trends verschließen, sondern diesen offen begegnen. Nur so können wir die Interspar-Gastronomie auch in Zukunft erfolgreich weiter vorantreiben.



Aber nein! Gerade das gibt uns die Möglichkeit, noch mehr auf regionale Produkte einzugehen, den Gästen noch mehr Vielfalt und Frische zu bieten. Und auch ein österreichisches Wirtshaus stellt sich neuen Entwicklungen positiv gegenüber. Wenn Sie einigen Wirten letztes Jahr erzählt hätten, dass die Gastronomie ohne Lieferdienste nicht funktioniert, wären Sie nicht ernst genommen worden. Und heute hat jeder gewonnen, der auf diese Trends aktiv reagiert. Und diese Trends betreffen nicht nur den Technik- und IT-Bereich, sondern auch die Auswahl der Gerichte. Auch ein Wirtshaus ums Eck bietet vegetarische und vegane Gerichte an, wenn die Gästeanfragen dafür da sind.

Apropos Take-Away: Erst kürzlich eröffnete in der Linzer PlusCity ein Interspar mit einer eigenen heißen Theke mit Gerichten zum Mitnehmen. Erwächst Ihnen hier nicht Konkurrenz im eigenen Haus?

Die Market Kitchen ist ein sehr gelungenes Konzept und zeigt, dass sich der Handel immer mehr an die Gastronomie orientiert. Wir haben als Interspar die Möglichkeit, die Verschmelzung der Gastronomie mit den Konzept Market Kitchen richtig gut zu demonstrieren.

900 Mitarbeiter bedeuten gewaltige Aufgaben für das HR-Management. Wie beurteilen Sie die Situation, ist es schwer Mitarbeiter zu finden, wie geht es der Interspar-Gastronomie bei diesem Thema?

Seit ich in der Gastronomie bin, ist dies immer schon ein Thema. Ich glaube, dass es immer schwer sein wird, Mitarbeiter zu finden und vor allem lange an das Unternehmen zu binden. Wir haben viele Vorzüge, die ein À-la-Carte-Restaurant nicht bieten kann. Wir haben den großen Vorteil der Öffnungszeiten. Freie Sonn- und Feiertage werden für Bewerber halt immer wichtiger, das ist nun mal Fakt. In diesem Sinne sind wir familiengerecht in einen großen Familienbetrieb wie Interspar als Teil der Spar-Familie.

Ein weiterer Faktor, der sich bei unseren Bewerbern positiv äußert, ist die Sicherheit, die wir als Arbeitgeber mitbringen.

Ihr Unternehmen hat diesbezüglich ein eigenes Ausbildungszentrum in Wels. Gibt es das noch, wie stehen hier die Dinge?

Na klar! Eine sehr wichtige und nicht weg zu denkende Institution. Im Gastro Collage werden unsere Mitarbeiter einzeln oder auch in Gruppen geschult. Nicht nur in puncto Küchenprozesse, sondern auch im Bereich Service und Gästebetreuung. Hier werden unsere Gerichte kreativ entwickelt und ausgerollt.

Mit unserer Initiative "Du kannst was" bieten wir sogar eine eigene Fortbildung für Mitarbeiter ohne Lehrabschluss an. Dabei können Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in 18 Monaten ihren Lehrabschluss nachholen. Diese Ausbildung findet in engem Kontakt mit der Wirtschaftskammer statt.

Als gebürtiger Bayer gehören sie sozusagen dem gleich kulinarischen Kulturkreis an. Wie erleben Sie die österreichische Küche?

Ich bin im grenznahen Bereich groß geworden. Für mich ist kein Unterschied, ob bayrische oder österreichische Küche. Ein großer Unterschied, so finde ich, besteht in der Kaffeehauskultur. Die lebt und erlebt man in Österreich in einer einzigartigen Form und Weise.

Sie waren für Hotelketten und Kreuzfahrtschiffe tätig, im Grunde auch eine Form von Systemgastronomie, nur auf einem anderen Level. Worin liegt der Unterschied zur Interspar-Gastronomie?

Ich finde nicht, dass Hotelketten oder auch Kreuzfahrtschiffe auf einen anderen Level arbeiten. In der internationalen Gastronomie war immer schon ein Credo: beste Qualität in Küche und Service zu bringen – so auch in der Interspar Gastronomie. Wir verarbeiten auch feldfrisches, regionales Gemüse, setzten Fonds selbst an und achten auf schonende Kochprozesse, um die beste und reinste Qualität der Speisen zu bieten.

Wollten Sie immer schon in der Gastronomie arbeiten?

Ja und vor allem in der Küche! Schon mit 16 habe ich die Lehre begonnen. Man wollte mir wegen meines Alters einen Job als Page anbieten ... gelandet bin ich in der Küche.

Was ist Ihr verstecktes Talent?

Geduld, ohne den Fokus zu verlieren.

Wovon haben Sie keine Ahnung?

Instagram, Twitter.

Welche geniale Idee hätten Sie gerne selbst gehabt?

Produkte mit toller Haptik, Design!

Was würden Sie zuhause für mich kochen?

Frische Pasta. Und eine Flasche Wein gehört selbstverständlich dazu.

Wenn Sie historische Persönlichkeiten zum Essen einladen könnten, welche wären das?

Hildegard von Bingen, Mahatma Gandhi.

Was bereuen Sie, nicht getan zu haben?

Ich bereue nichts, dass Leben kommt, wie es kommt.

Was nehmen Sie sich schon länger vor, schaffen es aber irgendwie nicht?

Meine ganzen ehemaligen Hotels/Destinationen mit einer Reise zu verbinden (Weltreise).

Herr Kern, vielen Dank für das Gespräch.





Bernhard Kern folgt Erwin Pils nach, der nahezu die gesamte Entwicklung der Interspar-Gastronomie miterlebt hat. Der gelernte Koch leitete ein Spar-Restautrant in Wien, war Regionalverantwortlicher und seit 2013 nationaler Leiter der System-Gastronomie-Kette. Interspar Österreich Geschäftsführer Markus Kaser würdigt zum Abschied die Erfolge des langjährigen Gastro-Managers: "Erwin Pils prägte durch seine Ideen und seinen Einsatz Restaurantbetriebe entscheidend. Unter seiner Führung haben wir Auftreten, Gerichte und Mitarbeiter-Ausbildung revolutioniert. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich und wünsche ihm viel Freude und Gesundheit in der Pension."



Gastro-Profi mit reicher Erfahrung



Mit über 80 Restaurants und Cafés zählt Interspar zu den größten Gastgebern des Landes. Bernhard Kern lenkt seit Anfang Oktober die Geschicke der Gastro-Sparte des österreichischen Lebensmittelhändlers. Der gebürtige Bayer (aus Saaldorf bei Freilassing) startete seine Karriere mit einer Kochlehre, absolvierte ein Studium zum Hotel-Betriebswirt aus Ausbildungen u.a. zum Küchenmeister und Diätkoch. Vor seinem Start bei Interspar war er international als F&B Direktor, Hotel Manager und Corporate F&B Manager bekannter Hotelketten und Kreuzfahrt-Unternehmen tätig. Seit 2014 war Bernhard Kern stellvertretender Gastronomie-Leiter und hat den Wandel der Supermarkt-Restaurants bereits mitgeprägt.

Axel Schimmel, wildbild

Geregelte Übergabe: Erwin Pils verabschiedet sich in die Pension.