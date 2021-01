In der neuen Serie "Leadership" spricht CASH mit Führungspersönlichkeiten über ihre Strategien, Erfahrungen und Einschätzungen aus einem komplexen ­Arbeitsalltag. Torsten Toeller, Geschäftsführer von Fressnapf, macht den Anfang.

CASH: Sie haben 2020 gesagt, dass es Ihnen wichtig ist, dass Ihre Führungskräfte gescheiter sind als Sie. Wie suchen Sie denn diese aus?

Torsten Töller: Formulieren wir es eher so: Ich habe immer Menschen für mein Unternehmen ausgewählt, die Dinge besser können als ich. Das heißt nicht zwingend, dass sie immer gescheiter sein müssen. Und genau diese Menschen, mit den für uns erforderlichen Skills, werden wir nun auch in unserer Transformation zum Ökosystem benötigen. Denn wir als Handelsunternehmen waren bisher kein technologiegetriebenes, datenbasiertes Unternehmen, brauchen aber zum Beispiel Experten für die Bereiche Big Data, Customer Relations, Customer Insights, Kompetenzen im digitalen, aber auch im stationären Bereich. Diese Kompetenzen suchen wir entlang unserer Strategie und folgen dabei der Maßgabe: „Hire for attitude and train for skills“. Bedeutet: Wir suchen die Mitarbeiter insbesondere nach unseren starken Unternehmenswerten aus, die für mich unumstößlich sind. Denn ich möchte nicht nur fachlich kompetente Menschen in meinem Unternehmen beschäftigen, sondern gerade auch die, die menschlich und von ihren sozialen Fähigkeiten zu Fressnapf passen. Und da nehme ich mir insbesondere für meine Führungskräfte bei der Auswahl viel Zeit, besuche mit ihnen Märkte, schaue mir an, wie sie mit Menschen umgehen, wie sie selber leben oder wie sie sich als Gast in meinem privaten Zuhause geben.

Welche Eigenschaften sind Ihnen bei Ihren Führungskräften besonders wichtig?

Für mich gilt die Devise: Führen heißt, andere emporzuheben. Bedeutet, dass ich sehr wertschätzend und entlang klarer Unternehmenswerte führe, diese auch aktiv vorlebe und dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin aufmerksam zuhöre, die Bedürfnisse und Talente kenne und fördere und so die Gelegenheit gebe, das volle Potenzial zu entfalten. Vielleicht ist die moderne Führungskraft daher eher ein bisschen wie ein Gärtner, der dafür sorgt, dass der Garten schön blüht, um es mal sehr blumig zu umschreiben. Heute ist es wichtig, zuzuhören, Fehler zuzugestehen und insbesondere offen, ehrlich, menschlich und verlässlich zu sein. Nur so schaffen wir Orientierung und kitzeln das bestmögliche aus unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern heraus.

Wie würden Sie Ihren eigenen Führungsstil beschreiben?

Wenn wir es sportlich sehen möchten, dann sehe ich mich als sehr kooperativen Trainer, der nicht mit egozentrischen Superstars, sondern mit sehr guten individuellen Spielern eine Champions-League-Mannschaft aufs Feld schicken möchte. Ich möchte stets das Beste aus meinen Führungskräften herausholen, indem ich sie in ihren Stärken stärke und zu einer starken Einheit forme. Sie sollen mit derselben Spielphilosophie und -strategie aufs Feld gehen und so unsere gemeinsamen Ziele, unseren „Gameplan“ umsetzen – frei nach dem Motto: "Was innen nicht brennt, kann nach außen nicht leuchten." Yvonne Ploenes Torsten Töller (Mitte), Gründer von Fressnapf meint blumig zum Thema Leadership: "Vielleicht ist die moderne Führungskraft daher eher ein bisschen wie ein Gärtner, der dafür sorgt, dass der Garten schön blüht."

Wie suchen Sie die Country-Manager aus, vor allem in Ländern mit anderer Sprache als Deutsch?

Ich sehe den Handel als eine Art Kulturveranstaltung. Will meinen, dass du die Kultur und die Verbrauchergewohnheiten der Menschen vor Ort kennen musst. Nur dann kannst du ihre Bedürfnisse verstehen und bestmöglich handeln. Daher suchen wir in den zehn weiteren Ländern der Fressnapf-Gruppe bestenfalls nationale „Aboriginies“, die ihr Land und das Geschäft bestens kennen und setzen bestenfalls niemanden von extern auf diese Position- siehe zum Beispiel Hermann Aigner in Österreich, der aus unserem eigenen Vertrieb bis zum Geschäftsführer unserer Landesgesellschaft aufgestiegen ist. Eine tolle Entwicklung. Weiterhin suchen wir unsere Country Manager, wenn sie von extern kommen, natürlich insbesondere aus dem Retail-Umfeld des jeweiligen Landes, z.B. aus dem jeweiligen LEH, aus DYI-Baumärkten oder Drogeriemärkten.

Ist es beim System Franchise überhaupt möglich, eine durchgängige Führungskultur durchzuziehen? Das ist doch selbständige Unternehmer oder können Sie da Vorgaben machen?

Wir haben ein Unternehmensleitbild und darauf aufsetzend ein Führungskräfteleitbild. Verbindend sind dabei unsere Vision „Happier Pets.Happier People.“ und unsere Mission „Wir geben alles, um das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser und glücklicher zu machen.“ Ebenso verbindend sind unsere insgesamt fünf Wertepaare „offen und ehrlich“, „menschlich und verlässlich“ , „mutig und anders“, „veränderungsbereit und international“ sowie „leidenschaftlich und erfolgshungrig“. Dies sind Werte für die ich persönlich einstehe und von denen ich auch erwarte, dass diese vorgelebt werden und keine Karteileiche sind. Natürlich sind die Franchisepartner selbstständige Kaufleute und haben ihre eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber über unsere Fressnapf-Akademie bieten wir zu unserem Leitbild, unseren Werten und vielen weiteren praxisnahen Themen Präsenzseminare und E-Learnings an. So erreichen wir eine maximale Durchdringung unseres Werteverständnisses und hören auch sehr genau hin. Denn sollte ein Partner widerholt und nachhaltig gegen diese Werte verstoßen, dann behalten wir uns auch vor, einen solchen auszuschließen. Werte sind für mich ein Versprechen gegenüber Kunden und Mitarbeitern und daher nicht zu diskutieren.

Welchen USP macht Fressnapf im Umgang mit den Mitarbeitern aus, und was wird Ihrer Meinung nach am meisten geschätzt?

Wir glauben zutiefst daran, dass unser „Fressnapf-Spirit“, unser Betriebsklima indem sich Menschen entwickeln und entfalten können ein langfristiger Wettbewerbsvorteil für ein Unternehmen ist. Daher investieren wir viel in dieses Klima, in unsere Kultur und damit in unsere Werte - denn wir wollen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fressnapf als einen Great Place To Work sehen.

Herr Töller, herzlichen Dank.