dm drogerie markt: "Wir leben Arbeit anders"

Kneidinger Photography

Kerstin Ebenführer ist seit 2021 im dm Vorstand für die Personalagenden in Österreich zuständig. Die zweifache Mutter und studierte Juristin spricht mit CASH über das besondere Karenzmanagement, den wertschätzenden Umgang mit und die Suche nach geeigneten Lehrlingen, sowie Lehrlinge, und was sich thematisch in der Weiterbildung seit der Coronapandemie verändert hat.

Sie haben für dm bereits den HR Award gewonnen, der unter anderem auch die Umsetzbarkeit von Projekten und Strategien in anderen Unternehmen bewertet. Was kann man sich von dm als