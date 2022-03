EHL: Kein Shop ohne Zusatznutzen

Die Pandemie hat einen Strukturwandel eingeleitet. EHL-Immobilienexperte Mario Schwaiger spricht im CASH-Interview über hybrides Shopping, Flächen für Online-Supermärkte, vielversprechende Konzepte und Chancen für B- und C-Lagen.



CASH: Die Problematik mit den Leerständen ist keine neue Thematik und schon vor der Pandemie eine Herausforderung. Standort+Markt hat vergangenes Jahr eine Studie herausgebracht, dass sie zwischen 2014 und 2020 von vier auf acht Prozent hinaufgeklettert sind. Die Pandemie hat der Handelslandschaft aber noch einmal zugesetzt. Standorte mussten aufgegeben werden, Mietverträge wurden nicht mehr verlängert. Wie kann sich der Einzelhandel davon wieder erholen?

Mario Schwaiger: Gerade durch die Pandemie wurde ein Strukturwandel eingeleitet, für den man sonst wahrscheinlich noch ein paar Jahre gebraucht hätte. Online-Handel und stationärer Handel wurden kombiniert und haben sich zu einer Hybridform entwickelt. Das ist ähnlich wie mit der Büro-Thematik: Vorher gab es nur das Büro, dann kam das Homeoffice, in Zukunft wird es Mischvarianten geben. Der Online-Handel boomte die letzten zwei Jahre pandemiebedingt, jetzt flacht die Kurve aber wieder etwas ab, die Leute gehen auch gerne wieder stationär einkaufen. Beides hat seine Berechtigung, aber es wird Verschiebungen geben – vor allem in der Fläche. Gerade im Bekleidungsbereich sehen wir, dass man sich verkleinert und Flächen retourniert. Kleinere Labels hingegen, die Online stark waren oder stationär bei anderen Unternehmen gelistet waren, wollen ihren eigenen Store umsetzen, um die Kundenbindung zu stärken.



Es geht also nicht mehr nur darum, dass ein stationärer Händler einen Onlineshop aufbaut, sondern sich Online-Händler auch stationär aufstellen?

Absolut. Klar ist es ein riesengroßer Kostenfaktor, aber ich denke, die Zukunft wird definitiv in diese Richtung gehen. Gerade Emotionen zu schaffen, funktioniert im Internet nicht, das muss man im stationären Handel machen und dort gleichzeitig den Dienstleistungscharakter stärken.



Wie sehen Sie den Trend zu den Pop-up-Stores, der vor ein paar Jahren aufgekommen ist? Ist das ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben, oder wandeln sich solche Stores irgendwann doch zu einem langfristigen Standort?

Viele testen mit so einem Pop-up aus, wie ein Standort läuft, ohne sich langfristig zu binden. Gerade wenn man unerfahren am internationalen Markt ist, will man einen Standort einfach austesten. Das ist ein wichtiger Trend.



Nur so kann man sich von den klassischen Online-Stores abheben. Die Firma Vorwerk hat zum Beispiel einen Store angemietet, wo sie auch Küchenkurse anbieten. Drogerieketten wie dm haben schon lange auch Kosmetik und Friseurstudios dabei. Der H&M in der Mariahilfer Straße bietet einen Schneiderei-Service. Man muss schon kreativ werden. Einfach Produkte in einen Shop zu stellen, ohne einen Zusatznutzen zu generieren, ein Feeling zu schaffen, wird schwierig werden. Was ich aber auch nicht am Radar hatte, oder ein wenig unterschätzt habe, sind die Sozialen Medien, wo man wieder deutlich die Verknüpfung eines stationären Shops mit Online-Welten sieht. Instagram, Twitter, TikTok und Co haben einen enormen Einfluss auf die Kundenbindung.In einzelnen Bereichen schon. Zum Beispiel im Non-Food-Diskonter-Bereich macht das Online-Geschäft wenig Sinn bis keinen Sinn, weil es mit den Marschen einfach zu teuer ist.Genau. Viele Diskonter suchen gerade auch wieder größere Flächen. Tedi zum Beispiel will das Sortiment noch tiefer und breiter auslegen. Das ist spannend, weil der Trend gerade ein umgekehrter ist und aktuell wieder viele solche Flächen auf den Markt kommen. Ein Diskonter ist eigentlich schon fast wie ein Nahversorger. Neben den Lebensmittelhändlern wird es künftig wahrscheinlich gehäuft auch einen Non-Food-Diskonter geben, die Güter des täglichen Bedarfs abdecken, aber auch Schreibwaren und Deko.Das stimmt. Letztes Jahr war in diesen Top-Lagen merklich Leerstand vorhanden, aber es hat sich in den Konzepten sehr viel gedreht. Die klassischen Kleidungs- und Schmuckhersteller wandern ab, weil sie sich das teilweise einfach nicht mehr leisten können. Dafür kommen neue Konzepte aus anderen Bereichen. Am Graben gibt es jetzt einen Five Guys, einen Burger-Laden in der Top-Luxuslage, gegenüber entsteht ein AlphaTauri-Shop, die Premium-Modemarke von Red Bull. Nespresso hatte zwei Standorte in der Gegend, hat beide aufgegeben und einen Flagshipstore aufgezogen. Das ist der Trend. Die Unternehmen haben nicht mehr zwei, drei Stores in unmittelbarer Nähe, sondern bündeln ihre Kräfte in einem Flagshipstore und investieren in den Online-Bereich.Ist es zum Teil auch. Ein gutes Beispiel sehen wir in der Wiener Innenstadt, wo die A-Lagen der Graben und die Kärntner-Straße sind, B-Lage ist die Wollzeile. Bis vor zwei Jahren hatten wir dort wirklich viele Leerstände, mittlerweile habe ich eine Warteliste. Da gibt es ein paar hippe, spannende Konzepte, die noch nicht in Wien vertreten sind und explizit auf die Wollzeile und nicht auf die touristischen Flächen wollen. Auch die Neubaugasse im 7. Bezirk zieht hippe Marken an. Für solche Entwicklungen spielen Begegnungszonen eine wichtige Rolle. Deshalb glaube ich, dass sich auch auf der Rotenturmstraße einiges tun wird und, wenn der Schwedenplatz auch noch umgestaltet wird, kann das viel Positives bringen.Das und die Grätzl-Bildung, die immer mehr zunimmt. Gerade Geschäftsflächen um den Karmelitermarkt und die Taborstraße werden stark nachgefragt, zum einen, weil sie vergleichsweise noch günstig sind, zum anderen das Potenzial aber enorm ist. Aber auch Online-Supermärkte suchen genau solche Flächen.Online-Supermärkte brauchen Platz, müssen aber nicht groß eingerichtet sein – ein paar Regale und Kühltruhen, kein großer Aufwand. Sie siedeln sich in Einzugsgebieten an und in Gegenden, wo normale Supermärkte Probleme mit der Fläche haben, von wo sie aus aber in 10 bis 30 Minuten liefern können und das bis teilweise 23 Uhr.Automatisierte Kaffees und unbemannte Standorte sind ein Trend. Das ist spannend, denn bevor es einen Leerstand gibt, schafft man mit Automaten ein Service-Angebot für die Bewohner rundherum und verdient gleichzeitig daran. Generell werden Digitalisierung und Automatisierung bemerkt. Self-Checkout-Kassen werden mehr und mehr erprobt, große Themen wie digitale Supermärkte, wie es Amazon vormacht, werden noch kommen. Wir sind in Österreich nur ein wenig hinterher mit diesen Trends.Ich denke ja. Man sieht es an der Gastronomie, dass die Kombination aus stationär und Zustellung gut funktioniert. In Innsbruck ist es ein bisschen etwas anderes, da gibt es kaum Flächen, aber viele Ideen. Da weit man beispielsweise auf den Outdoor-Bereich aus.Einerseits, dass wir wirklich die guten Flächen finden. Wir müssen uns mehr bemühen, dass man an die guten Flächen herankommt, um den Kunden etwas anbieten zu können. Andererseits wollen wir uns nicht nur auf Wien konzentrieren, es gibt viele gute Konzepte, die österreichweit noch unterrepräsentiert sind. Da arbeiten wir für einige Kunden gerade weiße Flecken auf.