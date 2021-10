gurkerl.at: Der Gurkerl-Prozess

Stephan Lüger liebt Prozesse und Wein, fühlt sich wohl in Prag und in Wien und liest gerne analoge Bücher.

Kurz vor seinem zweiten Weihnachtsgeschäft stehen bei gurkerl.at alle Zeichen weiterhin auf Wachstum. CASH sprach mit dem zuständigen Commercial Director Stephan Lüger über Prozesse und Listungen, aber auch die Besonderheiten des österreichischen Markts, Eigenmarken und die Wachstumsfelder der Zukunft.

Wir treffen Commercial Director Stephan Lüger im modernen Großraumbüro in Wien Liesing, die Südosttangente braust am Standort direkt vorbei. In der Büroküche brutzeln