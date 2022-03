Hofer

Denise Hochreiter-Hamberger, Geschäftsführerin Global Sourcing IMH

Denise Hochreiter-Hamberger ist Geschäftsführerin Global Sourcing in der ­Internationalen Management Holding (IMH) der Hofer KG in Salzburg. Die gebürtige Vorarlbergerin legt seit 17 Jahren eine steile Karriere beim ­Diskonter hin und hat auch den Markteintritt von Aldi in China begleitet.

CASH: Frau Hochreiter-Hamberger, Ihre Hofer-Laufbahn begann in der Regionalverkaufsleitung in der Zweigniederlassung Stockerau. Ihr Karriereweg führte Sie dann zum Einkauf und sp&a