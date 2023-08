Nuno Filipe Oliveira

Neben Österreich leitet Ursula Arnold die Mediaagentur Mindshare auch in der Schweiz. Im Interview verrät sie, wie bereit sie für die Werberiesen Migros und Coop wäre, wo die Markt-Differenzen liegen, welche Hürde bei den Werbeinvestments erstmals übersprungen wurde – und ob sie in ihrer 20-jährigen Agenturzugehörigkeit jemals einen Wechsel angedacht hat.

Seit Oktober leiten Sie Mindshare nicht nur in Österreich, sondern auch in der Schweiz. Wo erwische ich Sie denn gerade mit diesem Call?Ursula Arnold: Jetzt gerade in Wien. Vor 14 Tagen war ich