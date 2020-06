Interspar: Markus Kaser: 50 Jahre Erfolgsrun

Zum 50er feiert Interspar heuer coronabedingt ganz bewusst etwas schaumgebremst. Dennoch geht die Expansionswelle genauso weiter wie der Erfolgsrun. CASH sprach mit GF Mag. Markus Kaser über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.



CASH: Herr Kaser, wie sieht die bisherige Interspar-Bilanz zur Coronakrise aus?

Markus Kaser: Wir konnten unseren Kunden stets Vollversorgung bieten – sei es während der „Hamstereinkäufe“ Mitte März, aber auch, wenn es beispielsweise um die Maskenbeschaffung gegangen ist. Bei der Umsetzung der notwendigen Schutzmaßnahmen waren wir immer vorne dabei. So haben wir als erster Lebensmittelhändler die Mundschutz-Masken gratis ausgegeben und beispielsweise für jeden Kunden den Einkaufswagen desinfiziert. Sicherheit, Service und Freundlichkeit hatten die oberste Priorität. Auch unsere rund 80 Gastronomiebetriebe sind unter Einhaltung von immens hohen Hygienestandards zurück. Während der zweimonatigen Schließung sind die Kosten aber natürlich weitergelaufen. Als grobe Bilanz kann man sagen, dass uns die Maßnahmen allesamt sehr viel Geld gekostet haben, andererseits haben unsere Kunden Interspar mit allen Vorteilen in dieser Zeit besser kennengelernt. Und, wenn man dieser Krisenzeit etwas Gutes abgewinnen möchte, dann ist es für mich die positive Einstellung unserer Mitarbeitenden – besonders jener im Verkauf. Sie waren immer für die Kundschaft da, freundlich und zuvorkommend. Dafür gebührt ihnen mein höchster Respekt und meine größte Anerkennung.

Trotz Coronavirus hält Interspar im Jubiläumsjahr an seinen Expansionsplänen fest. Eines der Prestigeprojekte ist dabei sicher der Standort in der ehemaligen Creditanstalt-Zentrale in der Wiener Schottengasse. Was ist hier konkret geplant?

Wir haben heuer insgesamt sechs Interspar-Eröffnungen in der Pipeline. Mit dem neuen Hypermarkt in Alt-Erlaa in Wien 23 haben wir Anfang April bereits ein Projekt eröffnet. Der Markt ist sehr gut angelaufen, die Kundenresonanz ist großartig. In den Sommermonaten kommen dann noch Eröffnungen in der Breitenfurter Straße, ebenfalls in Wien 23, Bregenz sowie Linz, im Herbst gefolgt von einem tollen Standort in Nußdorf-Debant bei Lienz und Braunau. Leider hat das Coronavirus den Baufortschritt unseres Projekts in der Wiener Schottengasse verzögert. Daher können wir nicht mehr mit Sicherheit damit rechnen, dass wir heuer noch eröffnen können. Es wird eher Anfang 2021 werden. Trotzdem freue ich mich schon sehr auf diesen neuen Markt. Es wird ein ganz besonderer Standort in einem wunderschönen historischen Gebäude mit einem völlig neuen Konzept – der Fokus wird auf Frische, Convenience und Gastronomie liegen.

Zum 50er von Interspar wird es sicher wieder preispolitische Schwerpunkte geben. Welche werden das sein und wie werden sich diese auf den Aktionsanteil im Unternehmen auswirken?

Wir sind mit dem Motto „Wir feiern, Sie sparen“ in unser Jubiläumsjahr gestartet. Dabei haben wir ganz bewusst auf eine exzessive Werbekampagne verzichtet, sondern haben eine leicht verständliche Botschaft mit einem ganz klaren Kundennutzen umgesetzt. Daher lag der Fokus auf richtig scharfen Preisaktionen. Angesichts des Ausbruchs von Corona haben wir das Jubiläum pausiert, denn es wäre unpassend gewesen, angesichts der Situation die Feierstimmung weiter aufrechtzuhalten. Nichtsdestotrotz führen wir die aggressive Angebots­politik uneingeschränkt fort, da in Krisenzeiten die Preissensibilität der Kunden besonders ausgeprägt ist. Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden so versichern, dass sie bei Interspar zu jeder Zeit optimal versorgt sind und das zu den besten Preisen. Das Ausmaß des Aktionsanteils lässt sich aber heute noch nicht abschätzen.

Wann hatten Sie persönlich eigentlich die ersten Berührungspunkte mit Interspar?

Mein erster persönlicher Berührungspunkt war – wie bei so vielen Österreichern – der regelmäßige Einkauf in meiner Kindheit. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich Mitte der 70er-Jahre mit meinen Eltern oft bei Interspar im Innsbrucker DEZ einkaufen war. Meine Highlights waren: Die Kostprobe an der Wursttheke, die ich von den netten Mitarbeitern bekommen habe. Am liebsten hatte ich Salami. Und das Brot und Gebäck von Interspar habe ich schon damals geliebt. Die besten Semmeln gab es schon immer bei Interspar. Besonders in Erinnerung ist mir auch noch der damalige Geschäftsleiter Herr Wieser geblieben. Er war fast immer auf der Verkaufsfläche unterwegs und hat viele Kunden persönlich gekannt. Herr Wieser und sein Team, das waren echte Kaufleute mit Leib und Seele. Beruflich habe ich meine Karriere 1998 bei Spar gestartet. 2005 wurde ich in die Interspar-Geschäftsführung berufen und 2012 habe ich den Vorsitz übernommen.

Was waren oder sind die großen Errungenschaften der „Ära Kaser“ bei Interspar? Was hat sich in Ihren Augen in den vergangenen Jahren am markantesten verändert?

Ich möchte hier nicht von der „Ära Kaser“ sprechen, weil immer das gesamte Team an Erfolgen beteiligt ist. Ich blicke jetzt mal die letzten Jahre zurück. Spontan fällt mir dazu ein, dass wir unser Non-Food-Sortiment entrümpelt und ganz neu aufgestellt haben. Heute sind wir mit unseren Non-Food-Warenwelten mit rund 2.700 innovativen Non-Food-Eigenmarken-Produkten am Puls der Zeit und ein echter Spezialist geworden. Bei den Lebensmitteln haben wir richtige Bastionen geschaffen, wie die Interspar-Backstube mit 150 Sorten Brot aus eigener handwerklicher Produktion.

Apropos Lebensmittel, auch hier wurde ja das Sortiment weiterentwickelt. Können Sie da einige Beispiele nennen?

Beispielsweise pflegen wir Partnerschaften zu vielen lokalen Lieferanten und Winzern unter unserer Initiative „Von dahoam das Beste!“ oder haben die Interspar-Weinwelt sowie die Whiskey-Welt in den Märkten – aber auch den Onlineshop weinwelt.at – permanent verbessert. 2010 ging der Onlineshop für Haushalt und Freizeit an den Start, sechs Jahre später der Onlineshop für Lebensmittel im Großraum Salzburg und Wien. Um eine Verbindung zwischen den Onlineangeboten und den Märkten zu schaffen, haben wir 2019 die Shopping-Services gestartet. Dreh und Angelpunkt ist dabei die Interspar-Rezeption, die wir 2018 als erstes und einziges Handelsunternehmen für alle Kundenanfragen in den Hypermärkten eingerichtet haben. Heuer ist die „Interspar Market Kitchen“ ein großes Thema. Sie bietet frisch im Markt zubereitete Speisen zum Mitnehmen.

Wie sieht’s mit der Gastro aus?

Auch unsere Gastronomie hat sich prächtig entwickelt: Die Restaurants hin zu einem modernen Gastrokonzept mit hochqualitativen Speisen – bei uns wird nur frisch gekocht. Und das Café Cappuccino wurde auf komplett neue Beine gestellt.

Noch einmal kurz zurück zu Corona. Wie entwickelte sich die Interspar-Gastro nach dem Restart und wie schaut es mit den Frequenzen in den Geschäften direkt aus?

Die Hypermärkte entwickeln sich nach wie vor sehr gut. Die Kundenfrequenz ist etwas höher als vor der Krise. Wir merken, dass die Einkaufskörbe noch immer gut gefüllt sind – mehr als üblich. Ich denke, das liegt daran, dass die Menschen nach wie vor gerne zu Hause essen. Das spüren wir auch in unseren Gastronomiebetrieben. Nach den zweimonatigen Schließungen haben wir – wie die gesamte Gastronomie – eine etwas verhaltene Gästefrequenz. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir hier bald wieder auf das Niveau vor der Krise zurückkehren werden können. Unsere Gastronomiebetriebe freuen sich über jeden einzelnen Gast, den wir gerne bei uns begrüßen.