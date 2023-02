Tietroevry Austria

Georg Schaider und Lukas Keller haben die smarteste Billa-Filiale zusammen entwickelt.

Billa geht einen wichtigen Schritt in Richtung Energieeffizienz und rüstet eine Filiale so um, dass nahezu alle Energiequellen und -fresser miteinander ­vernetzt sind. Was das für den Lebensmittelhändler bedeutet und welche Chancen es bietet, lesen Sie im Interview mit den Projektverantwortlichen Georg Schaider (Rewe International) und Lukas Keller (Tietoevry).

Der Lebensmittelhandel zählt zu den größeren Energieverbrauchern. Dabei sind die stärksten Kostenverursacher Kühlregale und Gefriertruhen, die rund um die Uhr laufen, hinzu k