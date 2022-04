Anlässlich des Tags der Verkäufer, der jährlich am ersten Freitag im März ­gefeiert wird, sprach CASH mit der deutschen Retail-Trainerin und Speakerin Katrin Gugl über Verkaufskompetenzen der Zukunft und optimierte Recruiting-Prozesse.

Wir brauchen im Jahr 2022 weniger Verkäufer, sondern echte KundenGLÜCKLICHmacher. Das bedeutet, gerne in das Gespräch mit Kunden zu treten und auch in punkto Service die „Extrameile“ zu gehen. Dies kann eine Rezeptempfehlung zum Abendessen sein oder das Einpacken der Einkäufe und das Begleiten zum Auto. Hier sind der Kreativität und dem Anspruch an mögliche Serviceangebote vor Ort keine Grenzen gesetzt.

Im Grunde ganz einfach – Herz und Verstand! Mit Herz sind starke Soft Skills wie Kommunikationstalent und Kommunikationsfreude gemeint, gelebte Empathie und gleichzeitig eine hohe fachliche Kompetenz. Der Verkäufer der Zukunft lebt gerne Serviceorientierung und eine positive Neugier für Mensch und Kunde. Er ist immer auf der Suche nach Möglichkeiten, um den Service vor Ort noch attraktiver zu gestalten. Denn niemand anderes als Verkäufer im direkten Kundenkontakt können erspüren, was notwendig, was möglich und was wünschenswert ist. Denn dies zu eruieren, wird für die Top-Führungskräfte in den Zentralen immer schwieriger nachzuvollziehen. Lesen Sie das gesamte Interview im E-Paper der CASH-Ausgabe 3/2022