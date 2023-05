Land schafft Leben

Hannes Royer beschäftigt sich als Obmann des Vereins "Land schafft Leben" auch intensiv mit dem Thema Tierwohl.

Beim Thema Tierwohl gehen Wollen und Kaufen oft getrennte Wege. CASH hat Land schafft Leben-Obmann Hannes Royer um seine Einschätzung gebeten, woran das liegt und wie sich das Tierwohl-Sortiment in den nächsten Jahren entwickeln wird.

CASH: Tierwohl ist aktuell in aller Munde. Dennoch sind es häufig zwei gegensätzliche Ausrichtungen, was sich die Konsument:innen wünschen und was sie tatsächlich kaufen. Wie kann