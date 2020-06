Sparen beim Einkaufen, Boni, Coupons und Geldzurückerstattungen sind bei den Österreichern sehr beliebt. CASH sprach mit Payback-Geschäftsführer Walter Lukner über die speziellen Features und die vielfältigen Partnerfirmen.

CASH: Herr Lukner, Payback gibt es nun zwei Jahre in Österreich, aber wann und wo hat Payback generell begonnen?

Walter Lukner: Die Erfolgsgeschichte von Payback begann im März 2000 in einem kleinen Dreimann-Büro in München. Es war das erste Bonusprogramm, das mehrere Unternehmen unter einem Dach vereinte, um Kunden attraktive Vorteile und einfaches Sparen zu ermöglichen. Die Idee erfreute sich rasch großer Beliebtheit und nach nur einem Monat zählte Payback bereits eine Million Kunden.

Und heute?

Heute sind die Payback-Karte und -App die täglichen Shoppingbegleiter für über 31 Millionen Konsumenten in Deutschland. Mittlerweile haben wir hierzulande mehr als 3,2 Millionen aktive Kunden und über 140 Partnerunternehmen im stationären und Onlinehandel. Übrigens: Das Büro in München ist in den vergangenen 20 Jahren auf 1.000 Mitarbeiter gewachsen.

Wo gibt es Payback noch?

Neben Deutschland und Österreich gibt es Payback in Italien und Polen, weltweit in Mexiko und sogar in Indien.

Gibt es so etwas wie eine Österreich-Edition oder folgt Österreich haargenau den internationalen Vorgaben?

Jedem Land sein Payback. Auch in Österreich setzen wir bei unseren Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen auf Land und Leute, wir stimmen sie natürlich auf die Besonderheiten des Marktes und die Vorlieben österreichischer Konsumenten ab. Dabei verbinden wir die übergeordneten Payback-Markenwerte wie Spaß und Leichtigkeit mit rot-weiß-roten Themen und Botschaften.

Die da wären?

Der Österreicher sammelt gerne und liebt die Vielfalt und all seine Plastikkarten. Allerdings ist für ihn neu, dass er mit einer Karte bei über einhundert Firmen profitieren kann. Die Nutzung digitaler Medien wie der Payback-App liegt hierzulande übrigens über dem internationalen Durchschnitt, das ist toll. Aber solange Kunden eine Karte zum Punkten wollen, wird es die natürlich weiterhin geben.



Welche Vorteile hat der Handel und welche der Konsument?

Payback unterstützt Handelsunternehmen dabei, ihren Kunden über Data-driven Marketing interessante und relevante Angebote auf verschiedenen Kanälen zu machen. Wobei unsere Partner vor allem von der großen Reichweite der Payback-Kanäle profitieren. Egal, ob offline, online oder mobil – mit unserer Multichannel-Kommunikation können Händler weitaus mehr Konsumenten erreichen, als dies mit einem Single-Partnerprogramm möglich ist.

„Wir bieten mit Payback die größte Vielfalt an Partnerunternehmen am Markt.“ Walter Lukner



Und der Konsument?

Konsumenten können mit der Payback-Karte oder -App bei ihren Einkäufen bei über 140 Partnern im stationären und Onlinehandel ganz einfach Punkte sammeln und sparen. Durch Coupons können die Punkte vervielfacht werden – so entspricht etwa ein 25-fach-Punkte-Coupon einem Rabatt von 25 Prozent. Die gesammelten Punkte beziehungsweise ihr Gegenwert können entweder direkt an der Kassa vom Kaufpreis abgezogen oder im Payback-Prämienshop eingelöst werden. Pro Jahr können so locker mehrere Hundert Euro gespart werden.

Welchen Einfluss hatte Corona auf die Entwicklung?

Die aktuelle Situation hat unsere gesamte Branche vor Herausforderungen gestellt, doch gerade in Krisen wie Corona zeigt sich, wie wichtig eine Multichannel-Ausrichtung für den Handel ist. Unser Fazit: Es gibt keinen Lockdown für Loyalty! Das bestätigen auch unsere aktuellen Umfragen – das Thema Sparen ist von Konsumenten gefragter denn je. Gerade jetzt ist es daher entscheidend, dass wir Kunden die richtigen Angebote zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal zukommen lassen. Wir unterstützen Handelsunternehmen dabei, mit Konsumenten in Verbindung zu bleiben und ihre Angebote je nach Bedarf auszutarieren. Diese personalisierte Kundenkommunikation hilft nicht nur durch die Krise, sondern eröffnet auch Wachstumschancen für die Zeit danach.

Wachstumschancen sieht auch jö – sehen Sie das von der Rewe lancierte Multibonusprogramm eher als Konkurrenz oder als Ergänzung?

Konkurrenz belebt das Geschäft. Aber im Grunde ist nicht Jö, sondern jede Karte im Portemonnaie und jede Shopping-App Wettbewerb zu Payback. Wer da nicht drin/drauf ist, wird nicht genutzt und das ist ausschlaggebend. Als händlerunabhängiges Bonusprogramm nehmen wir die Rolle eines neutralen und demokratischen Trust Centers in der Mitte vieler großer Unternehmen ein. Der Betrieb eines Multipartner-Programms ist eine komplexe Angelegenheit, die Konsumenten wiederum schätzen die Einfachheit, Transparenz und Vielfalt sowie den spürbaren Mehrwert von Payback. Und natürlich 20 Jahre Loyalty-Erfahrung.

Gibt es in Österreich sonst noch Mitbewerber?

Der Loyalty-Markt in Österreich ist sehr fragmentiert: Er reicht vom Stempelheftchen und Pickerln über gemischte Promotion­ansätze bis zu reinen Onlineprogrammen und kundenzentrierten Apps. Ich bin der Überzeugung, dass ein holistischer Ansatz der beste Weg ist, um sich langfristig und erfolgreich mit Kunden zu verbinden. Dabei haben die Grundwerte von Relevanz, Vielfalt, Transparenz und Einfachheit für mich oberste Priorität. Im Unterschied zu willkürlichen Promotions und Rabattgießkannen liefert Payback eine integrierte Plattform, die für Unternehmen und Konsumenten wie aus einem Guss ist.

Wie sind Sie zu Payback gekommen und wo waren Sie vorher beschäftigt?

Nach meinem Jus-Studium war ich 20 Jahre in der Mineralölbranche tätig. In dieser Zeit hatte ich unter anderem bei BP/Aral die Position des „European Loyalty and Cards Strategy Manager“ inne. Mit dieser internationalen Loyalty-Erfahrung startete ich 2009 bei Payback in München, wo ich ­zunächst das Management des bestehenden Classic-Partnerportfolios verantwortete. 2017 kehrte ich in meine Heimat Wien zurück und wurde schließlich Geschäftsführer von Payback Österreich.

Wo sehen Sie Payback in fünf Jahren?

Als erfolgreiche und beliebte Marke im österreichischen Handel mit noch mehr Partnern, Kunden und App-Nutzern, und all das bei weiterhin relevanten Angeboten und Services für ein breites Spektrum an Zielgruppen. Wir werden ganz selbstverständlich zum alltäglichen Einkauf dazugehören – und dies immer mehr per App.

Herr Lukner, vielen Dank fürs Interview.