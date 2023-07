elvinci

Konstantinos Vasiadis leitet das Unternehmen elvinci. Er konnte durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz viel Zeit, Geld und auch einige Mitarbeiter:innen einsparen.

Im Interview mit CASH erzählt ein deutscher Geschäftsmann und Retourenprofi, wie er durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) eine massive Effizienzsteigerung erzielen konnte.

Konstantinos Vasiadis ist ein deutscher Unternehmer, der Retouren an- und verkauft. Seit 20 Jahren ist er in diesem Geschäft und in gewisser Hinsicht auch ein Visionär in Sachen Nachhaltigke