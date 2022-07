Billa/Christian Dusek

Harald Mießner (Billa Vorstand Vertrieb) und Martin Rohla (Gründer Habibi & Hawara) bringen die Rezepte und den Spirit von Habibi & Hawara in die Billa Marktküchen.

Das österreichisch-orientalische Restaurantkonzept von Habibi & Hawara zieht in vorerst fünf Billa Plus Marktküchen in Wien ein. Billa-Vorstand Harald Mießner spricht mit CASH über die Idee, die Zusammenarbeit und den sozialen Charakter.

Habibi & Hawara ist ein Ausbildungs- und Integrationsprogramm für Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund und war 2016 das erste Restaurant von Geflüchteten für Ö