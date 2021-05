Der deutsche Philosoph Richard David Precht befürchtet, dass die Onlinegiganten, lassen wir sie weiter so werken wie bisher, die Städte leerräumen und die urbane Kultur zerstören werden. Corona hat die wirtschaftliche Ungleichheit verstärkt. Am wenigsten Unterstützung vom Staat haben jene bekommen, die es am dringendsten gebraucht hätten.

Der Mangel an Körperlichkeit, an Nähe, lässt sich ja schnell wieder kompensieren. Vielleicht sind einige noch länger vorsichtig, vor allem wenn ihr Immunsystem nicht so stabil ist, aber die große Mehrheit wird zum Umarmen und Händeschütteln zurückkehren. Ich glaube nicht, dass es eine Kulturverschiebung geben wird und wir anfangen mit einander umzugehen, wie die Japaner.Das Ende der Pandemie wird nicht mit einem großen Knall kommen. Das Ende von Corona kommt in kleinen Schritten. In diesen kleinen Schritten werden die Menschen, was den körperlichen Umgang anbelangt, wieder zu ihren alten Verhaltensweisen zurückkehren.Nein, die Minus-25-Prozent-Aktion macht nichts. Schnäppchen im Supermarkt hat es auch vor 20, 30 Jahren in der vordigitalisierten Welt gegeben. Und auch der Winterschlussverkauf beginnt jedes Jahr früher. Daran geht die Welt nicht zugrunde. Krass finde ich, dass mit der Bahn heute jene auf Kosten der anderen fahren, die digital affin sind. Das finde ich unsolidarisch.Lesen Sie das gesamte Interview in der Mai-Ausgabe von CASH oder hier im E-Paper.