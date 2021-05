Marcus Wild, langjähriger CEO der Spar-Tochter SES Spar European Shopping Centers, ist mit Jahresbeginn 2021 in den Konzernvorstand der Spar aufgestiegen. Dort ist er für die Bereiche SES, Hervis, Immobilien, Prozessmanagement, Innovationen und die Beteiligung an dm zuständig.

CASH: In Wien und Niederösterreich musste der Nonfood-Handel bis 3.5. noch geschlossen halten. Wie laufen die Geschäfte derzeit in Ihren Einkaufszentren in den anderen Bundesl