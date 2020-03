In Vorarlberg ist Spar klar die Nummer eins. Kein Grund für Geschäftsführerin Carina Pollhammer sich in ihrer neuen Position entspannt zurückzulehnen. CASH spricht mit ihr unter anderem über ihre persönlichen Schwerpunkte im Jahr 2020.

CASH: Frau Pollhammer, Sie sind nun schon seit Anfang Jänner als erste Frau Geschäftsführerin von Spar Vorarlberg. Wie geht es Ihnen in Ihrer neuen Position?

Carina Pollhammer: Mir geht es sehr gut. Die Vorbereitungszeit, in der ich sowohl mit einigen GeschäftsführerKollegen als auch mit Gerhard Ritter zusammenarbeiten durfte, hat mich optimal auf meine neue Aufgabe vorbereitet. Ich bin mir der großen Verantwortung bewusst, die mir mit Jahresanfang übertragen wurde. Gemeinsam mit dem erfahrenen Führungsteam meines Vorgängers freue ich mich, den erfolgreichen Weg der Spar Vorarlberg weiter gestalten und ausbauen zu dürfen.

Ihr Vorgänger Gerhard Ritter hat Sie bereits seit Ende 2019 auf Ihre neuen Aufgabengebiete vorbereitet. Was konnten Sie von ihm mitnehmen?

Ich bin seit August 2019 in Vorarlberg. In diesen fünf Monaten der intensiven Einschulung habe ich enorm viel von Gerhard Ritter gelernt, einerseits in der fachlichen Richtung, andererseits in Bezug auf die Menschen. Er ist ein totaler Teamplayer. Diesen Teamgeist möchte ich mitnehmen und weiterpflegen.

Bevor Sie als Geschäftsführerin in Vorarlberg begonnen haben, waren Sie bei Spar für internationale Expansion & Projektentwicklung sowie für Sonderprojekte zuständig. Inwieweit profitieren Sie nun von den Erfahrungen, die Sie dort sammeln konnten?

Interessante Projekte sowie die bereichs- und länderübergreifende Zusammenarbeit mit Kollegen aus dem In- und Ausland haben mich sehr geprägt. Die wertvollen Erkenntnisse aus den abwechslungsreichen Tätigkeiten und die über die Jahre aufgebauten Spar-Netzwerke helfen mir jetzt bei meiner neuen Herausforderung.



