Spar: "Die Erfolge machen mutig"

CASH/Johannes Brunnbauer

Jakob Leitner, Geschäftsführer der Spar Zentrale Marchtrenk.

Jakob Leitner verantwortet als Geschäftsführer die Spar-Zentrale in Marchtrenk, mit CASH spricht er über die neue Raumordnung in Oberösterreich, die logistische Herausforderung in den nächsten Jahren und die besondere Eurospar-Dichte.

Das Zentrallager in Wels befindet sich bereits in Baustufe vier, das neue Raumordnungsgesetz ist bereits zehn Monate alt, und auch sonst lässt dieses Jahr noch keine Routine einkehren. Kein Grund zur Sorge, Jakob Leitner blickt optimistisch in die Zukunft, das aktuelle Geschäftsjahr bietet auch eine solide Grundlage dafür.

CASH: Das vorige Jahr hat ja einen deutlichen Umsatzsprung verursacht, wie sieht die heurige Geschäftsentwicklung aktuell aus?

Jakob Leitner: Wir waren alle sehr positiv von der dynamischen Umsatzentwicklung von über 15 Prozent im Coronajahr überrascht. Die große Thematik war dann natürlich, was wir uns für das Jahr 2021 zutrauen. Es war wirklich unglaublich, dass es uns gelungen ist, auch über diesem besonderen Vorjahr zu wachsen. Das sind ja Zehn-Jahres-Sprünge, die sich da in nur einem Jahr zugetragen haben. Offensichtlich ist es uns mit all den Maßnahmen gelungen, das Kundenvertrauen von 2020 zu halten.

Decken sich Ihre Geschäftsergebnisse mit denen des Spar-Konzerns?

Wir sind im Gleichklang in der Entwicklung der anderen Bundesländer. Natürlich tut sich etwa Vorarlberg etwas schwerer, weil die Grenzlage zur Schweiz eine besondere Herausforderung darstellt, da nicht alle Konsumenten ungehindert grenzüberschreitend einkaufen konnten. Der Tourismus hat sich bisher in Tirol auch wieder gut entwickelt, wir in Oberösterreich sind gut in der Mitte unterwegs.