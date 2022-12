Spar: "Die Sekunden im TV wurden zugeteilt"

Sabine Klimpt

36 Jahre hat Gerhard Fritsch bei der Spar verbracht. Im CASH-Interview spricht er über die Wendepunkte des Werbemarktes und erklärt, warum das Wichtigste die Einführung von S-Budget war und sein Nachfolger, der mit 1. Jänner 2023 übernimmt, nicht aus der Spar kommt.

Viel Zeit, sich einzuarbeiten, hatte Gerhard Fritsch 1986 nicht. Der legendäre Spar-Marketing-Chef Werner Parkos holte den gebürtigen Oberösterreicher von AC Nielsen als seinen Assistenten und beförderte ihn noch im selben Jahr zum Werbeleiter der Spar. Als Parkos 2003 in Pension ging, betraute Gerhard Drexel ihn, also Fritsch, mit der Leitung des Konzernmarketings. Alle hatten gedacht, dass das nach innen und außen so harmonische Duo Drexel-Fritsch gleichzeitig in Pension gehen würde, doch man verständigte sich darauf, dass Fritsch den neuen Vorstand für Marketing, Markus Kaser, noch zwei weitere Jahre unterstützen wird. Und während Gerhard Drexel in seinem ersten Pensionsjahr gleich ein Buch geschrieben hat, hatte Fritsch in Pandemiezeiten alle Hände voll zu tun, den Marketingdruck hoch zu halten und gemeinsam mit Kaser seinen Nachfolger zu finden, der das komplexe Konzernmarketing leiten könnte. Mit CASH-Herausgeberin Dagmar Lang ließ Gerhard Fritsch 36 Jahre Spar Revue passieren.

CASH: Ganz ungewöhnlich für die Spar hat man Ihre Position mit einem externen Fachmann besetzt. Gab es niemanden aus den eigenen Reihen?

Gerhard Fritsch: Durch den Vorstandswechsel mit der Pensionierung von Gerhard Drexel und Rudolf Staudinger hat es eine unglaubliche Rotation in der Führungsmannschaft gegeben, wir hatten so viele Positionen mit Spitzenleuten zu besetzen, dass es dann trotz intensiver interner Suche keine Optionen mehr gab, meine Nachfolge intern zu regeln. Also haben wir am Markt gesucht und mit Jörg Pizzera einen ausgezeichneten Fachmann gefunden, der das komplexe Spar-Konzernmarketing sicherlich hervorragend steuern wird können.

Was geben Sie ihm mit auf den Weg?

Einmal das Wissen, wie ein österreichisches Familienunternehmen mit einer Matrix-Organisation funktioniert. Die Spar ist von einer außergewöhnlichen Gesprächskultur geprägt, ihr ganzer Erfolg basiert auf den gemeinsamen Werten.