Spar: Fischlein check dich

Spar-Vorstand Markus Kaser sprich im CASH-Interview über die Fischeinkaufspolitik von Spar und hat auch einen Appell in Richtung pflanzliche Fischalternativen parat.

Preissteigerungen, Lieferengpässe, Nutri-Score – es sind viele Themen, welche die Branche sowie Spar derzeit beschäftigen. Dennoch geht es darum nur peripher, als sich CASH mit Spar-Vorstand Markus Kaser zum Interview im das Mezzanin – bar & restaurant Interspar am Wiener Schottentor trifft. Vielmehr steht diesmal die Verantwortung und Nachhaltigkeit oder genauer gesagt die Fischeinkaufspolitik von Spar im Fokus. Das dazugehörige Zehn-Punkte-Programm rund um die Bemühungen für den Erhalt der Vielfalt hat Spar mit Anfang 2022 gerade erst neu festgeschrieben.



Es ist uns sehr gut und quer durch das ganze Sortiment gelungen – von Frischfisch an der Theke über Frischfisch verpackt bis hin zu den verarbeiteten Fischprodukten wie Thunfischpizza. Dabei berücksichtigen wir nicht nur den Meeresfisch, sondern auch den heimischen, Wildfang gleichermaßen wie Fisch aus Aquakulturen. Als wir 2011 damit angefangen haben, wurde noch sehr wenig über nachhaltigen Fisch gesprochen, aber wenn man mit dieser natürlichen Ressource nicht verantwortungsvoll umgeht, dann bekommen wir irgendwann die Rechnung präsentiert. Uns ist natürlich bewusst, dass das, was wir tun, weltweit betrachtet nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, aber wir haben eine Vorbildwirkung. Denn, wenn das in einem so kleinen Land wie Österreich funktioniert, das noch dazu ein Binnenland ist, warum sollte es nicht auch in anderen Ländern funktionieren. Vor allem in Deutschland und der Schweiz arbeitet man an ähnlichen Konzepten und Programmen.