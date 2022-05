Alois Huber, Geschäftsführer der Spar-Zentrale St. Pölten, spricht im CASH-Interview über Pachtpreise in Ostösterreich, Kaffeehaus-Klassiker im Supermarkt und Billa-Kaufleute.

CASH: In den letzten Jahren verzeichneten die Bundesländer Wien und Burgenland immer ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum, aber auch in Niederösterreich gibt es beispielsweise mit Bruck an der Leitha starke Zuwachsgebiete. Wie gut konnte Spar Ihrer Meinung nach diese Entwicklung in der Vergangenheit für sich nutzen im Vergleich zum Mitbewerb?

Alois Huber: Bei der Expansion geben ehrlich gesagt alle Gas, nicht nur wir. Daher freut es mich umso mehr, dass unser Marktanteilswachstum in Wien überproportional war und Spar Wachstumssieger in Wien ist! Es stimmt, auch in Niederösterreich gibt es stark wachsende Bezirke, nicht nur Bruck an der Leitha, sondern auch Wiener Neustadt und Gänserndorf. In diesen Landesteilen stellen wir uns gerade gut auf und so haben wir beispielsweise im Herbst 2021 einen Eurospar in Bruck eröffnet und bauen aktuell einen Interspar in Gänserndorf. Doch auch im Nordburgenland entwickeln wir uns gut, wobei mir etwa der neue Eurospar in Großhöflein und der neue Spar Supermarkt der Familie Zadanji in Zurndorf einfallen.