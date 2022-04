Florian Wieser

Seit 40 Jahren schlägt ihr Herz für den Handel. Heuer ist Margarete Gumprecht bereits zwei Jahre an der Spitze der Sparte Handel in Wien.

Mit Biss, viel Herz und Leidenschaft steht Margarete Gumprecht seit nunmehr zwei Jahren an der Spitze der Sparte Handel in Wien. Im CASH-Interview verrät sie ihr Erfolgsrezept, was sie mit den Wiener Händlern eint und wofür sie sich im Besonderen einsetzt.

CASH: Sie selbst sind gut 40 Jahre im Handel tätig, unter anderem mit ihrer eigenen Fleischerei, der Pferdefleischerei Leopold Gumprecht KG. Was konnten Sie aus dieser Zeit f&uum