Sandra Edelmann

Sandra Edelmann ist bei Rewe International für Diversity Management im Rahmen der Nachhaltigkeit zuständig. Im Gespräch mit CASH berichtet sie von positiven Beispielen der Inklusion, spricht aber auch von Herausforderungen, gerade im Recruiting und Team-Management.

CASH: Was ist anders in einem inklusiven Bewerbungsprozess?Sandra Edelmann: Der Bewerbungsprozess an sich ist nicht viel anders, aber die Offenheit aller Beteiligten wird deutlich. Es sind oft Themen