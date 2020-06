Generationenwechsel beim Handelskonzern Spar. Dr. Gerhard Drexel und Mag. Rudolf Staudinger scheiden mit Ende des Jahres 2020 gemäß den Spar Statuten, die ein Alterslimit von 65 Jahren vorsehen, aus dem Vorstand aus. Neuer Vorstandsvorsitzender der Spar Holding wird Mag. Fritz Poppmeier; dessen Stellvertretung übernimmt KR Hans K. Reisch. Gerhard Drexel wechselt als Miteigentümer in den Aufsichtsrat und übernimmt dort den Vorsitz.

Wie Spar heute bekannt gab, legt Dr. Gerhard Drexel nach 31 Jahren im Spar-Vorstand und nach 20 Jahren als Vorstandsvorsitzender sein Amt mit Ende 2020 beim österreichischen Handelskonzern zurück. Ebenfalls – nach 18 Jahren – aus dem Vorstand ausscheiden wird Mag. Rudolf Staudinger. Er hat äußerst erfolgreich das Auslandsgeschäft der Spar vorangetrieben und war insgesamt 36 Jahre lang für die Spar tätig.

Poppmeier und Reisch übernehmen

Drexels Nachfolge als Vorstandsvorsitzender der Spar Holding trittan. Der 54-jährige Jurist und Sohn des Spar-Gründers Dr. Fritz Poppmeier kennt das Unternehmen wie seine Westentasche, ist seit 1999 Mitglied des Spar Konzern-Vorstands und derzeit für Expansion und Einzelhandel zuständig. In Summe hält er dem Unternehmen schon 26 Jahre lang die Treue. In seiner neuen Funktion wird er sich um die Bereiche Unternehmensstrategie, PR, Nachhaltigkeit, Einzelhandels-Vertrieb, Logistik, Zweigniederlassungen, Expansion und den Produktionsbetrieb Regio Kaffeerösterei kümmern.

Zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden wird KR Hans K. Reisch (58) ernannt. Der Enkel des Spar-Gründers Hans F. Reisch ist seit 33 Jahren in unterschiedlichen Funktionen für die Spar tätig und seit 2001 ebenfalls Mitglied des Spar Konzern-Vorstands. Dort verantwortet er bisher unter anderem die Bereiche Finanzen, Filialen sowie Tann und ab 2021 zusätzlich Controlling, Personal, Personalentwicklung und Recht.

Mit den neu in den Vorstand aufrückenden Managern Mag. Marcus Wild (57) – bisher Vorsitzender der Geschäftsführung der Spar-Tochter SES European Shopping Centers, die Marktführer bei Shopping Centern in Österreich und Slowenien ist, Interspar-Geschäftsführer Mag. Markus Kaser (48) und DeSpar Italien-Geschäftsführer Mag. Paul Klotz (54) gibt es ab Jänner 2021 nun fünf anstatt wie bisher vier Vorstände. Damit will man sich noch stärker als mitteleuropäischer Handelskonzern ausrichten.

Neubesetzungen bei SES, Interspar und DeSpar Italien

Die Neuorganisation des Spar-Vorstands bedingt auch zahlreiche nachfolgende Neubesetzungen. Den Vorsitz in der Geschäftsführung der SES übernimmt der derzeitige SES-CFO. Die zwei bewährten Führungskräfte, aktuell für die Leitung des Center-Managements International verantwortlich und, Leiter des internationalen Asset Managements stehen ihm als neue Geschäftsführer zur Seite.

Die Geschäftsführung von Interspar übernimmt Mag. Johannes Holzleitner, seit 2012 Spar-Bereichsleiter Lieferantenpolitik und Sortimentsstrategie sowie Geschäftsführer EKS Handelsgesellschaft. Stellvertretender Geschäftsführer bleibt wie bisher Dietmar Steiner, neue stellvertretende Geschäftsführerin wird Mag. Michaela Kaspar, die derzeit bei Interspar die Position der Bereichsleiterin Food und Non-Food I. inne hat. Auf Holzleitner wiederum folgt Mag. Tanja Wiesmann, seit 2001 Sortimentsmanagerin bei Spar.

In der Italien-Geschäftsführung übernimmt Christof Rissbacher, der seit acht Jahren die Spar-Zentrale Wörgl führt, das Ruder. Als Geschäftsführerin in Wörgl zeichnet zukünftig Mag. Patricia Sepetavc verantwortlich, die derzeit als Leiterin des Filialbereichs für Tirol und Salzburg tätig ist.