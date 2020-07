A-Commerce: Neuordnung in der Führungsebene

Das Unternehmen bekommt mit Daniel Poinstingl einen neuen Geschäftsführer.

Damit folgt er auf Gründer und Eigentümer Stephan Grad, der sich künftig verstärkt um strategische Themen sowie der Internationalisierung widmen wird. Poinstingl, der bisher die Position des Head of Operations innehatte, ist bereits seit über drei Jahren im Unternehmen: "Unser familiäres Unternehmen hat ein erfahrenes, motiviertes sowie eingespieltes Team. Es ist es mir eine große Ehre, zukünftig als Geschäftsführer die operative Leitung des Unternehmens zu übernehmen. Die Entwicklung der letzten Jahre hat uns gezeigt, wie wichtig E-Commerce für mittelständische Unternehmen in Österreich ist. Onlinehandel hat sowohl im B2C als auch im B2B Bereich noch enormes Entwicklungspotential und wir unterstützen unsere Kunden dabei, dieses Potential zu entfalten", so Poinstingl.Zeitgleich mit der Übernahme der neuen Tätigkeit präsentiert Daniel Poinstingl auch das neueste Projekt – den A-Commerce Experts Club. Mit diesem auf EPUs & KMUs ausgerichteten Produkt soll ein schneller und gezielter Know-how-Transfer sichergestellt werden, um gerade in herausfordernden Zeiten Österreichischen Unternehmen hilfreich zur Seite zu stehen.