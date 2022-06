Christina Mutenthaler-Sipek wird die AMA-Marketing ab 2023 als Geschäftsführerin leiten. In dieser Funktion löst sie den langjährigen Geschäftsführer Michael Blass ab.

Die Generalversammlung der AMA-Marketing GmbH hat heute, am 22. Juni 2022, einstimmig Christina Mutenthaler-Sipek mit Wirkung ab 1. Jänner 2023 als Nachfolgerin von Michael Blass in der Geschäftsführung bestellt, heißt es aus der Organisation. Blass erreiche demnach Anfang 2023 das Pensionsalter. Christina Mutenthaler ist schon seit 2019 Prokuristin der AMA-Marketing und Geschäftsführerin des Netzwerks Kulinarik. Mit ihr in der Geschäftsführung der AMA-Marketing seien "Kontinuität und Stabilität in der Geschäftsführung sichergestellt". In ihrer neuen Funktion soll sie die Digitalisierung in der AMA-Marketing vorantreiben und die Organisation für die künftigen Herausforderungen weiterentwickeln.