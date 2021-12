Amazon: Chef-Wechsel bei Amazon D-A-CH

Amazon/Thorsten Jochim

Rocco Bräuninger übernimmt von Ralf Kleber.

Rocco Bräuniger folgt ab Jänner 2022 auf Ralf Kleber als Country Manager bei Amazon für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Ralf Kleber übergibt mit Anfang 2022 nach fast 22 Jahren seinen Posten als Amazon-Chef an Rocco Bräuninger, bleibt aber bis Mitte Mai im Unternehmen, um den Übergang zu begleiten und Amazons Präsenz in weiteren europäischen Märkten zu entwickeln, wie es in einer Aussendung heißt. Der Neue an der Spitz von Amazon D-A-CH ist ebenfalls kein Unbekannter im Unternehmen, ist er bereits seit 16 Jahren für den Online-Riesen tätig. Er arbeitete im Supply Chain Management, leitete wichtige Produktkategorien wie "Outdoor", "Sports" oder "Heim & Garten", unterstütze die Eröffnung von Amazon in Indien und war ab 2017 als Country Manager zweieinhalb Jahre für den neuen Standort in Australien zuständig. Zuletzt verantwortete der 47-Jährige das europäische Konsumgüter-Geschäft von Amazon. Zudem war Bräuniger stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Amazon Distribution GmbH und deren Logistikzentrum in Leipzig und hat über Hospitanzen in vielen Bereichen der Logistik gearbeitet. Er hat Betriebswirtschaftslehre in Bayreuth studiert und einen Master of Business Administration in Boston gemacht.