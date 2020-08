Der Amazon-Chef kürt seine neue rechte Hand. Dave Clark tritt damit in die Fußstapfen von Jeff Wilke, der offenkundig als potenzieller Nachfolger von Bezos an der Spitze des US-Internetgiganten galt.



Er sei dabei "so glücklich und stolz auf Amazon wie immer", zitiert Reuters den Manager. Clark, der zuletzt insbesondere mit dem Aufbau einer eigenen Luftfrachtflotte für das Unternehmen beschäftigt gewesen war, rückt nach.

Laut Lebensmittelzeitung wächst der Konzern, getrieben vom Trend zum Online-Shopping während der Corona-Pandemie, so gut wie selten zuvor. Die Umsätze stiegen im zweiten Quartal 2020 um etwa 40 Prozent und der Gewinn hat sich verdoppelt.

Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, will Jeff Wilke, derzeit noch CEO von Amazon und zuständig für das weltweite Verbrauchergeschäft, im Laufe des ersten Quartals 2021 sein Amt niederlegen. In einer Aussendung meldet die deutsche Nachrichtenagentur Reuters, dass Dave Clark, Senior Vice President Worldwide Operations, in die Fußstapfen von Wilke treten soll.Obwohl Wilke als potenzieller Nachfolge des Amazon-Chefs Jeff Bezos galt und dessen rechte Hand war, will er sich nun überraschend persönlichen Interessen widmen.