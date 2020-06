Seit Anfang des Jahres zeichnet Marietta Schorn bei Hofer als Geschäftsführerin für den Geschäftsbereich Buying Services S/E (vormalig Hofer Zentraleinkauf) am Standort Sattledt verantwortlich. Sie übernahm damit die Agenden von Thomas Zwachte, der das Unternehmen nach mehr als 20 außerordentlich erfolgreichen Jahren auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Marietta Schorn ist bereits seit dem Jahr 2007 für Hofer tätig und hat ihre Karriere als Regionalverkaufsleiterin gestartet. 2010 wechselte sie als Zentraleinkäuferin in den Geschäftsbereich Corporate Buying S/E in Sattledt, ab 2015 verantwortete sie in der Position der Landeskoordinatorin den Zentraleinkauf in der ungarischen Hauptniederlassung Biatorbágy und zuletzt in gleicher Position in der Schweizer Hauptniederlassung Schwarzenbach.