Mit März 2022 hat Tina Kirisits die Geschäftsführung für den Bereich Operations, Sales und Marketing bei der Kaffeevertriebsplattform Coffeechecker.com übernommen.

Tina Kirisits, bislang für das Marketing verantwortlich, steigt in die Geschäftsführung von Coffeechecker auf. Der 2020 von Geschäftsführer Josef Kirisits gestartete Onlineshop soll vor allem kleineren Röstereien einen Vertriebskanal bieten. "Es freut mich außerordentlich, dass ich die Geschicke bei Coffeechecker leiten, neue innovative Konzepte entwickeln und mit verschiedensten nationalen und internationalen Röstern zusammenzuarbeiten darf. Weiters arbeiten wir an einem durchgängigen Online-Marketing-Konzept, wo wir all unsere Röster miteinbinden und vorstellen werden. Hierbei fokussieren wir uns auf die Bereiche Social Media und Newsletter Marketing", sagt Tina Kirisits.