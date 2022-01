Delivery Hero: Der Mann fürs mjam-Wachstum

Nikolas Jonas, Director für Growth and Product in Wien

Nikolas Jonas leitet als Director Growth and Product die Entwicklung neuer Geschäftsfelder bei mjam.

Der 30-Jährige war maßgeblich an der Etablierung von Foodora im österreichischen Markt involviert, zuletzt als General Manager. Internationale Erfahrung erwarb er als Business Unit Head im Bereich Unternehmensberatung in London, von wo er Ende 2019 nach Wien zurückkehrte. Von November 2020 bis Oktober 2021 war er bei Just Eat TakeAway.com/ Lieferando zuletzt als Abteilungsleiter für Wachstum, Expansion und Business Planning im Einsatz. In einem ähnlichen Geschäftsbereich wird er nun für den heimischen Delivery Hero-Ableger mjam tätig sein.